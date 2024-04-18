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【動物冷知識】動物們吃飯卡牙縫怎麼辦？這群「自帶牙籤」隨時剔牙好自在
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？有一種動物的舌頭自帶牙籤，飯後剔剔牙好方便哇！
今天我們一起來看看動物舌頭的冷知識吧！
在眼鏡猴、狐猴、懶猴等原猴亞目，他們的舌頭下方還有第二個舌頭，被稱為「下舌」。 下舌沒有味蕾也無法產生唾液，他的周邊有角化的鋸齒，其用途就是剔牙。 當擁有下舌的動物吃完東西或理完毛後，下舌就會充當牙籤的功能，清理口腔、牙縫中的毛髮和其他碎片。
自帶牙籤真的太方便了吧！
鱷龜獵補食物的方式，宛如是一台大型的陷阱機器！
他們會一動不動假裝自己是一顆石頭，然後張開大嘴，用他們細長的舌頭模仿小蟲蠕動的動作。鱷龜會將舌頭作為魚餌吸引路過的小魚小蝦。當小魚小蝦被誘餌吸引而游過去查看時，鱷龜會迅速合嘴，完成獵捕！
在國外的一些民間故事中，傳說第一條鱷魚的舌頭非常漂亮，而當時的狗狗舌頭很短，於是便想跟鱷魚借舌頭一段時間，這樣他才可以去某個很遠的地方喝那裡美味的水。
先不說舌頭是可以借的嗎？衛生呢？還要去很遠的地方聽起來就沒打算還了，這些太多地方可以吐槽了，反正就是民間傳說故事，大家先忍忍。
總之在狗狗再三拜託要求之下，鱷魚最終將舌頭借給狗狗，然後狗狗不出意外的出了意外，轉身就走，再也回來過了！
不過民間故事歸民間故事，鱷魚其實是有舌頭的！
鱷魚的舌頭不明顯，是因為他的舌頭緊緊貼合下顎，不容易發現。鱷魚的舌頭可以起到堵住喉嚨的作用，讓他們在水中也可以捕捉獵物，另外也有幫助腎臟的功能，可以把體內多餘的鹽份透過舌頭排出體外。
這樣也好啦，每次看鱷魚吃東西這麼急的樣子，這下不用擔心他們會不會咬到舌頭了！
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