竹市動物園借展孟加拉虎過生日 享用血水冰蛋糕

新竹市立動物園的孟加拉虎兄弟「六福」、「來福」相繼離世，園方今天表示，日前向六福村借展1隻孟加拉虎，牠日前度過在新竹動物園的首次生日，保育員準備血水冰蛋糕慶生。

新竹市立動物園在臉書（Facebook）發文指出，借展的孟加拉虎在2018年於六福村出生，牠日前度過在市立動物園的第一次生日，保育員準備血水冰塊蛋糕，上方鋪著滿滿的牛肉，並裝入紙箱內。

園方表示，孟加拉虎因好奇將紙箱翻了幾圈，接著開始破壞箱體，舒服地趴著地上享用牛肉血水冰塊蛋糕。

新竹市立動物園長楊礎遠今天向中央社記者表示，園方從民國70年左右開始照養老虎，對於照顧老虎生活具備豐富經驗，日前向六福村借展孟加拉虎，除提升動物生命教育推廣，也讓市民能認識動物保育員的專業，這隻新來的孟加拉虎是母老虎，在園區生活至今約有3個月，並在4月間年齡滿6歲。

楊礎遠說，日前為這隻孟加拉虎舉行命名活動，為避免命名太過發散，園方列出「睏寶、貝貝、妮雅、波妞、萌萌」5個名字，投票活動已結束，現正統計票數，預計可於20日公布。

新竹市立動物園的孟加拉虎兄弟「六福」、「來福」民國94年出生於六福村，出生5個月就被送到新竹動物園生活，弟弟「來福」在111年離世，哥哥「六福」也於112年老化死亡。