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萬里學校認養校犬行為失序 動保處派員協助處理

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
新北市萬里區一所職業學校去年認養臘腸犬『妮妮』作為校犬，不過多次的咬傷人、隨地便溺與吠叫擾亂課堂的失序行為，新北動保處也將派遣專家入校協助。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市萬里區一所職業學校去年認養臘腸犬『妮妮』作為校犬，不過多次的咬傷人、隨地便溺與吠叫擾亂課堂的失序行為，新北動保處也將派遣專家入校協助。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓師生體驗生命教育歷程，新北市萬里區一所職業學校去年認養臘腸犬『妮妮』作為校犬，不過多次的咬傷人、隨地便溺與吠叫擾亂課堂的失序行為，也讓校方發起校犬意向問卷要來聽聽師生的意見。而新北動保處也將派遣專家入校協助，陪伴師生找到與妮妮相處的最佳方式。

校方表示，這份意向問卷其實主要目的是要讓師生能夠表達與參與，並不是要透過問卷來表決決定校犬『妮妮』的去留，像是學生在開放性的其他建議項目中給出許多的回饋與照顧方式，未來就將作為學校往後照顧校犬『妮妮』的重要參考。

這份意向問卷發出後也引發各界的關注，為此新北動保處也會派獸醫師與訓犬師進學校進行協助，幫助矯正與訓練，要陪伴全校師生共同找到與校犬『妮妮』相處的方式、解決學校所面臨的難題。

新北市動保處長楊淑方表示，在經過獸醫師看診過後，校犬『妮妮』有輕微的白內障，另外高齡犬對聲音比較敏感，師生突如其來的一個動作，牠會有一些禦防的反應，有可能會有追人與咬人的動作，這些都是狗的正常行為，我們可能就要教導師生在與校犬『妮妮』互動時聲音動作要放輕緩，加上校犬『妮妮』健康狀況其實滿健康，相信在師生的耐心陪伴照顧下，牠會過得很快樂。

獸醫師 白內障 臘腸狗 萬里 認養
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