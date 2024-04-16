林內紫斑蝶季延期 生態協會：5、6月是繁殖的「留蝶」

台灣紫斑蝶每年清明前北返遷徙，途經國道3號雲林林內觸口段，高公局為此封路讓蝶，成為國際生態佳話，林內鄉公所每年清明前後舉辦生態教育活動，今年首次延期至4月底、5月初舉辦，鄉長劉姿言今表示，「紫斑蝶真正高峰期是5、6月」，並指大家之前觀念不正確，令在場錯愕，台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥對此表示，紫斑蝶觀測重點是清明前後的遷移過程，全球少有，至於5、6月能看到的是留下繁殖的「留蝶」，鄉長應是誤會了。

林內鄉公所今舉辦紫斑蝶季活動宣傳，雲林縣副縣長謝淑亞、縣府文觀處長陳璧君、地方民代等人都一起為活動宣傳，因近年來在林內鄉的坪頂村、湖本村、林茂村陸續發現保育類動物石虎的蹤跡，且有持續增加的現象，劉姿言表示，代表林內的淺山生態系完整，適合石虎生存，因此今年首度與南投特有生物研究保育中心合作，在紫斑蝶季活動推廣石虎生態保育。

今年紫斑蝶季活動在4月27、28日及5月4、5日舉辦，是歷年紫斑蝶季最晚，鄉長劉姿言表示，「許多人都有一個錯誤的觀念，認為3月底到4月初是紫斑蝶最多的時候…事實上，紫斑蝶蝶的真正高峰期是在農曆的3月和4月，即現代國曆的5月和6月，之前的觀念並不正確」，且過去活動辦在清明期間，常會下雨並造成泥濘，工作人員還要捕捉紫斑蝶供民眾賞蝶，今年才會決定將觀賞活動延至四月底、五月季節，避免泥濘的問題，也方便大家觀賞紫斑蝶，無需特別捕捉。

但根據台灣紫斑蝶生態保育協會觀測，今年紫斑蝶從3月底開始過境林內鄉，至今已有40萬6千多隻紫斑蝶過境北返，這兩天已降至單日500隻以下，南部起飛的紫斑蝶今年幾乎全數北返，台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥表示，4月底5月初若有紫斑蝶出現可能是下一代的遷徙，稱為二代遷徙，但不會每年都有，屆時不易看到紫斑蝶過境。

陳瑞祥表示，紫斑蝶與墨西哥帝王蝶是全球唯二越冬型蝴蝶，國道三號林內鄉觸口段因為地形關係，大量紫斑蝶在此匯聚北返，是非常好且是全球少數容易觀測的地點，因多數紫斑蝶都已過境北返，接下來遷移的蝶量不多。

陳瑞祥指出，鄉長所說的5、6月可以看到的應該是留蝶，但其它品種蝴蝶也都有留蝶，且林內的紫斑蝶留蝶數量與嘉義山區比並不多，並非觀測重點，且先前捕捉紫斑蝶是為標記放飛，才有證據說明紫斑蝶的遷移過程。