山豬吊遭誤解抓熊 部落喊冤

花蓮縣卓溪鄉近年台灣黑熊出沒頻繁，以套索陷阱（俗稱山豬吊）防範野豬的同時，也出現黑熊誤踩陷阱情事，當地部落因此常遭外界誤解。部落居民無奈表示，獵捕黑熊自古就是布農族的禁忌，外界的指控實在有失公允。

卓溪鄉清水部落頭目何成忠表示，自古獵捕黑熊就是布農族的禁忌，假如有族人不小心抓到黑熊都要在村子裡休息五天，否則今年播種的小米和其他作物都不會豐收，族人看到黑熊從來都是直接離開的，更不會用任何獵具傷害黑熊。

何成忠說，現在已經有好幾隻黑熊的活動範圍進到村子裡的住宅區後面，很多族人，尤其小朋友都很害怕，因此部落也不斷告訴小朋友不要到處亂跑，另也提醒族人，工寮裡絕對不要放任何食物、罐頭等，因為已經發生過黑熊覓食「入住工寮」事件了。

卓溪部落族人黃仁和說，去年在苦茶園發現一隻受困套索的黑熊，通報花蓮分署後平安獲救。布農族耆老高新興解釋，族人用山豬吊的目的是要防範造成農損的山豬，並不是像外界說的在抓熊；清水部落族人何秋美強調，布農族文化從來就不允許獵熊，抓到熊的話反而整年的收穫會變差。

針對套索工具的必要與立法禁用如何權衡？農業部林業保育署表示，山區農民防治獸害以及原住民傳統狩獵的需求，依據生物多樣性公約應該受到尊重，而相對於殺傷性更強的獸鋏或毒餌，目前也尚無比套索更理想的陷阱可替代。

林業保育署解釋，目前市售山豬吊因為口徑太大，導致非標的物種如黑熊也會受困，過細的套索又容易導致動物肢體被束緊後的嚴重傷害，透過研製口徑較小、線徑較粗的改良式獵具，希望逐步取代不友善的市售山豬吊。

林保署長林華慶強調，應該在正視農民防治獸害需求與尊重原住民自然資源利用權利的前提下，設法減輕制式套索對動物的傷害，才能真正務實改善現況。若直接立法禁用，反而會讓農民改用毒餌或殺傷力更強的工具，並重回過去不敢通報，甚至滅證的老路。