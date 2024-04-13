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卓溪黑熊族群增 人熊衝突恐頻繁

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
自動相機拍攝到母熊帶著小熊。圖／林保署花蓮分署提供
自動相機拍攝到母熊帶著小熊。圖／林保署花蓮分署提供

近年花蓮卓溪鄉偶有台灣黑熊出現，為此，農業部林業及自然保育署花蓮分署從二○二○年起，和花蓮縣卓溪鄉的部落合作，近三年來，透過自動相機共拍攝到七十九隻次的台灣黑熊，藉由身體特徵與胸前斑紋，至少可辨識出廿隻不同個體，顯示該區域黑熊數量多且穩定，這也讓卓溪鄉成為全台已知黑熊數量最多鄉鎮。

然而黑熊族群的增加也帶來人熊衝突的擔憂。林保署長林華慶表示，黑熊族群逐漸繁盛是保育的好消息，但熊愈來愈靠近人也是事實，黑熊進入淺山私有地甚至社區周邊似漸趨頻繁，怎麼樣讓這兩者的安全衡平，是他們要努力的目標。

花蓮卓溪鄉淺山 台灣黑熊現蹤 製表／李柏澔
花蓮卓溪鄉淺山 台灣黑熊現蹤 製表／李柏澔

林保署昨公布卓溪鄉的黑熊生態監測調查成果，二○二一至二○二三年間，透過自動相機共拍攝到七十九隻次台灣黑熊，其中包括多組一帶二，甚至一帶三的母子熊，尤其夏季出現頻度更高。

受委託監測調查的野聲環境生態公司負責人姜博仁表示，以布農族為主的卓溪鄉十七個部落調查訪談發現，有百分之八十六的人看過熊痕跡，百分之六十七看過黑熊，百分之十四曾發生過人熊衝突，目前黑熊活動範圍仍不斷擴張，也因為黑熊多在白天出沒，與居民活動時間重疊，人熊相遇機會將越趨頻繁，也可能出現衝突，例如黑熊闖入禽舍或果園，或是闖入工寮翻食物、進入山屋驚擾民眾等。

林華慶表示，近年黑熊族群漸由國有林向外擴張，卓溪二○一八年起每年都有黑熊入侵農舍、雞舍或受困陷阱，去年五月起更幾乎每月都有人熊相遇的狀況。

林華慶強調，「我們不希望黑熊受到傷害，但是我們也應該同理村民，包括農作維護，或是生命安全的擔心，兩者怎麼平衡，是我們要努力的目標」。目前森林護管員巡護國有林區時，發現未經申請的陷阱、網具都會立即拆除，但近年黑熊受困陷阱的地點，幾乎都在淺山的私有地。

過去林保署與原住民關係緊張，這幾年有很大改善，部落逐漸成為政府的在地保育夥伴，包括林保署推動黑熊生態給付計畫，以生態薪水鼓勵部落協助黑熊監測、棲地維護，發現黑熊受困通報，可獲得獎金；就算是防治獸害誤捕，只要通報協助救援，也可免責。林保署指出，以卓溪鄉為例，一一二年開始有四個團體成立黑熊巡守隊，巡守範圍近一千四百公頃，今年團隊已增至七個，將推動「卓溪鄉狩獵自主管理計畫」，營造人熊和平共處的友善山林。

台灣黑熊 巡守 花蓮
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