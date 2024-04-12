柯基犬車禍關節脫臼 熱心民眾助救援恢復健康萌樣

日前有民眾在新北市土城區中央路發現1隻柯基犬因車禍倒臥路邊，熱心居民協助救援及通報新北市動保處，發現牠髖關節脫臼，經獸醫師治療後恢復健康，可愛萌樣很快被認養。

新北市政府動物保護防疫處今天發布新聞稿，民眾發現柯基犬在路上掙扎，附近居民趕緊幫忙疏導交通，避免牠再次受到傷害，動保員趕抵後將牠送到毛寶貝醫療中心。

動保處表示，獸醫師檢查後發現牠左後腳脫臼，立刻麻醉及徒手復位，並進行外固定及藥物止痛，透過X光檢查也發現關節窩有部分異常，可能有先天問題，幸好及時發現不然可能終生跛腳。

動保處表示，經獸醫師及動保員細心照料，柯基犬恢復良好，也回復原本親人個性，見人會搖尾巴討摸，也很快遇到愛心民眾辦理認養。

動保處處長楊淑方告訴中央社記者，去年整年24小時不停歇，接獲動物救援案件通報12,909件，呼籲用路人遵守交通規則，若發現動物受傷或與動物發生擦撞，可協助動物就醫或撥打動保專線「1959」通報。