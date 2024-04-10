快訊

民主基金會今董事會 順利推舉韓國瑜出任董事長

睽違9年！馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

【動物冷知識】「馬vs鳥」誰講的悄悄話才可靠？消息來源差很大

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？當有一隻鳥與一匹馬跟你說悄悄話時，誰的說法更可信？

今天我們一起來看動物的英語冷知識吧！




「STRAIGHT FROM THE HORSE'S MOUTH」

話從馬嘴出→這句英文片語意思是親口聽到某人說的消息，也就是第一手、消息來源可靠的消息！

因為以前賽馬下注時，大家都想知道馬匹的健康與體力狀況，所以就會詢問與馬匹最親密的人，例如訓練員或騎師。

另一種說法是可以觀察馬的牙齒來判斷他的健康狀況，所以就有「從馬口中得到的消息就是最可靠的消息」這種說法啦！

「A LITTLE BIRD TOLD ME」

有隻小鳥跟我說→因為小鳥有飛來飛去的習性，常常小鳥指的就是眼線、消息靈通人士，但你又不想透露是誰說的時候，就會說「有隻小鳥跟我說的！」

【例句】

I heard straight from the horse's mouth thatCathy is three months pregnant.

我聽到Cathy親口跟我說她懷孕3個月了！

A little bird told me that Cathy is three months pregnant.

我聽到消息說Cathy已經懷孕3個月了！




「THE ELEPHANT IN THE ROOM」

房間裡的大象→表示一個不容忽視的問題，但大家都在逃避。

就像房間裡有一頭大象你不能看不見，但因為一時想不到解決的辦法，所以只能睜一隻眼閉一隻眼，假裝看不到。




「AS SLIPPERY AS AN EEL」

直譯就是像鰻魚一樣滑溜→因為鰻魚身體就滑溜溜的，沒抓牢很容易讓他溜走，所以就拿來形容一個人像鰻魚一樣滑溜狡詐的樣子……

等等，滑溜溜的怎麼了嗎？為什麼不說很圓滑呢？ 只有鰻魚受傷的世界完成了……

參考連結：123

想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

【動物冷知識】鮪魚罐頭沒鮪魚？成分表「14種魚」輪流秀 這款最多

泰國「大象奶奶」被操80年不曾休息 動保團體救援曝近況：真的累壞了

【動物冷知識】有夠冤！偷蛋龍一動作被誤會至今 真相曝光：只是母愛爆發

【動物冷知識】不是龍年？這處出生的人 今年生肖屬「蟑螂」

相關新聞

【動物冷知識】「馬vs鳥」誰講的悄悄話才可靠？消息來源差很大

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道嗎？當有一隻鳥與一匹馬跟你說悄悄話時，誰的說法更可信？ 今天我們一起來看動物的英語冷知識吧！ 「STRAIGHT FROM THE HORSE'S M

領角鴞寶寶呆萌迫降暨大 鴞媽「超殺眼神」盯梢10小時

國立暨南國際大學校園生態豐富，近日更有珍稀保育動物「領角鴞」現身，研判是為了躲雨，讓師生超驚喜。有趣的是，師生起初看見1...

寵物身分證上線 6月30日前成功登入可參加抽獎

農業部上午舉行「飼主專區看過來寵物身分證上線」記者會，宣布今年起於寵物登記管理資訊網新增飼主專區，供民眾可於飼主專區內檢...

搜救犬Roger花蓮震災立大功！登CNN首頁成國際名犬

高雄市搜救犬「Roger」在4月3日花蓮地震救災任務中，成功找到第3名遭土石掩埋的罹難者遺體，立下大功，而其活潑好動模樣不...

保育類動物台灣穿山甲現蹤清大 校園內發現挖掘洞穴

保育類動物「台灣穿山甲」住進清大校園了！國立清華大學通識教育中心老師顏士清與自然保育社同學，最近為了編纂校園生態導覽手冊...

「31公斤大橘貓」！黃金獵犬愛搶紙箱貓玩具 爬高看風景飼主看傻：狗呢？

家裡養了一隻「披著狗皮的貓」是什麼感覺？國外有網友分享自己養了一隻黃金獵犬和貓咪，兩個毛孩常常玩在一起，沒想到主人意外發現阿金的行為卻變得越來越像貓咪，笑說自己原來是養了一隻70磅（約31.7公斤）重的貓咪啊～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。