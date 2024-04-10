【動物冷知識】「馬vs鳥」誰講的悄悄話才可靠？消息來源差很大

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？當有一隻鳥與一匹馬跟你說悄悄話時，誰的說法更可信？

今天我們一起來看動物的英語冷知識吧！









「STRAIGHT FROM THE HORSE'S MOUTH」

話從馬嘴出→這句英文片語意思是親口聽到某人說的消息，也就是第一手、消息來源可靠的消息！

因為以前賽馬下注時，大家都想知道馬匹的健康與體力狀況，所以就會詢問與馬匹最親密的人，例如訓練員或騎師。

另一種說法是可以觀察馬的牙齒來判斷他的健康狀況，所以就有「從馬口中得到的消息就是最可靠的消息」這種說法啦！

「A LITTLE BIRD TOLD ME」

有隻小鳥跟我說→因為小鳥有飛來飛去的習性，常常小鳥指的就是眼線、消息靈通人士，但你又不想透露是誰說的時候，就會說「有隻小鳥跟我說的！」

【例句】 I heard straight from the horse's mouth thatCathy is three months pregnant. 我聽到Cathy親口跟我說她懷孕3個月了！ A little bird told me that Cathy is three months pregnant. 我聽到消息說Cathy已經懷孕3個月了！









「THE ELEPHANT IN THE ROOM」

房間裡的大象→表示一個不容忽視的問題，但大家都在逃避。

就像房間裡有一頭大象你不能看不見，但因為一時想不到解決的辦法，所以只能睜一隻眼閉一隻眼，假裝看不到。









「AS SLIPPERY AS AN EEL」

直譯就是像鰻魚一樣滑溜→因為鰻魚身體就滑溜溜的，沒抓牢很容易讓他溜走，所以就拿來形容一個人像鰻魚一樣滑溜狡詐的樣子……

等等，滑溜溜的怎麼了嗎？為什麼不說很圓滑呢？ 只有鰻魚受傷的世界完成了……

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