【動物冷知識】「馬vs鳥」誰講的悄悄話才可靠？消息來源差很大

哈囉大家好,我是帽帽!

你知道嗎?當有一隻鳥與一匹馬跟你說悄悄話時,誰的說法更可信?

今天我們一起來看動物的英語冷知識吧!

「STRAIGHT FROM THE HORSE'S MOUTH」

話從馬嘴出→這句英文片語意思是親口聽到某人說的消息,也就是第一手、消息來源可靠的消息!

因為以前賽馬下注時,大家都想知道馬匹的健康與體力狀況,所以就會詢問與馬匹最親密的人,例如訓練員或騎師。

另一種說法是可以觀察馬的牙齒來判斷他的健康狀況,所以就有「從馬口中得到的消息就是最可靠的消息」這種說法啦!

「A LITTLE BIRD TOLD ME」

有隻小鳥跟我說→因為小鳥有飛來飛去的習性,常常小鳥指的就是眼線、消息靈通人士,但你又不想透露是誰說的時候,就會說「有隻小鳥跟我說的!」

【例句】

I heard straight from the horse's mouth thatCathy is three months pregnant.

我聽到Cathy親口跟我說她懷孕3個月了!

A little bird told me that Cathy is three months pregnant.

我聽到消息說Cathy已經懷孕3個月了!