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寵物身分證上線 6月30日前成功登入可參加抽獎

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導

農業部上午舉行「飼主專區看過來寵物身分證上線」記者會，宣布今年起於寵物登記管理資訊網新增飼主專區，供民眾可於飼主專區內檢視「寵物身分證」資訊，藉以加強寵物管理，同時保障動物福利和提升飼主便利，現場請來也曾是浪浪的「黑桃」參與宣傳活動。

家裡也有毛小孩比比的農業部代理部長陳駿季表示，對於飼養寵物最重要的是人，不要棄養最重要，陳駿季強調寵物繁殖場必須登記犬貓「身分證」，並載明寵物溯源履歷，來杜絕非法繁殖和走私行為，並保障動物福利，未來也會持續加值寵物身分證應用功能，提供飼主更多的加值服務。

動物保護司長江文全表示，將輔導業者使用線上系統登記繁殖紀錄，並建置商用犬貓履歷管理系統，並於寵物身份證內建置「晶片歷程」及「寵物母資訊」 供飼主查詢，讓寵物履歷透明化，飼主在合法特定寵物業店家取得犬貓的飼主，可於寵物身分證內檢視犬貓來源之店家資訊、母犬(貓)資訊。

農業部為宣導此身分證登記活動，對於已經植入晶片並完成寵物登記的犬貓，飼主可在今年至6月30日前，如成功登入飼主專區即可參加抽獎活動。

農業部上午在農業部舉行「飼主專區看過來寵物身分證上線」記者會，貴賓黑桃（左）、農業部代理部長陳駿季（右二）與動物保護司長江文全（右一），一同為活動宣傳。記者黃義書／攝影
農業部上午在農業部舉行「飼主專區看過來寵物身分證上線」記者會，貴賓黑桃（左）、農業部代理部長陳駿季（右二）與動物保護司長江文全（右一），一同為活動宣傳。記者黃義書／攝影
農業部上午在農業部舉行「飼主專區看過來寵物身分證上線」記者會，請來曾是浪浪、現已經有「身分證」的黑桃，參與宣傳活動。記者黃義書／攝影
農業部上午在農業部舉行「飼主專區看過來寵物身分證上線」記者會，請來曾是浪浪、現已經有「身分證」的黑桃，參與宣傳活動。記者黃義書／攝影
曾是浪浪的「黑桃」應邀出席農業部舉行「飼主專區看過來寵物身分證上線」記者會，農業部代理部長陳駿季掃描黑挑身上的晶片。記者黃義書／攝影
曾是浪浪的「黑桃」應邀出席農業部舉行「飼主專區看過來寵物身分證上線」記者會，農業部代理部長陳駿季掃描黑挑身上的晶片。記者黃義書／攝影

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