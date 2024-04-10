寵物身分證上線 6月30日前成功登入可參加抽獎

農業部上午舉行「飼主專區看過來寵物身分證上線」記者會，宣布今年起於寵物登記管理資訊網新增飼主專區，供民眾可於飼主專區內檢視「寵物身分證」資訊，藉以加強寵物管理，同時保障動物福利和提升飼主便利，現場請來也曾是浪浪的「黑桃」參與宣傳活動。

家裡也有毛小孩比比的農業部代理部長陳駿季表示，對於飼養寵物最重要的是人，不要棄養最重要，陳駿季強調寵物繁殖場必須登記犬貓「身分證」，並載明寵物溯源履歷，來杜絕非法繁殖和走私行為，並保障動物福利，未來也會持續加值寵物身分證應用功能，提供飼主更多的加值服務。

動物保護司長江文全表示，將輔導業者使用線上系統登記繁殖紀錄，並建置商用犬貓履歷管理系統，並於寵物身份證內建置「晶片歷程」及「寵物母資訊」 供飼主查詢，讓寵物履歷透明化，飼主在合法特定寵物業店家取得犬貓的飼主，可於寵物身分證內檢視犬貓來源之店家資訊、母犬(貓)資訊。