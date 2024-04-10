搜救犬Roger花蓮震災立大功！登CNN首頁成國際名犬

高雄市搜救犬「Roger」在4月3日花蓮地震救災任務中，成功找到第3名遭土石掩埋的罹難者遺體，立下大功，而其活潑好動模樣不僅擄獲台灣人的心，連國際媒體都在關注。

美國有線電視新聞網（CNN）9日以題為「警校不及格的頑皮狗狗Roger，成為台灣救災明星」報導，拉布拉多犬Roger因為過於親人和頑皮而未能成為一隻緝毒犬，但卻在震後的救災行動中贏得全台灣人的喜愛。

CNN引述中央社報導，Roger於6日與領犬員冒險進入嚴重受損的太魯閣砂卡礑步道，協助尋獲第3具遺體，確認是21歲的胡姓女子，前兩名是Wilson找到。

Roger出生於緝毒犬訓練中心，但因活潑好動的個性和對食物與人有高度興趣，導致無法專心嗅聞毒品遭到淘汰。

高雄搜救犬隊小隊長陳志三表示，Roger 1歲時就被轉移到救援訓練學校，「我並不是說牠不好或與其他人處不好。但緝毒犬的要求是不能太躁動且要獨立，而Roger這些（特質）正好是我們想要的搜救犬。」

救災有功後，領犬員李信宏帶著Roger一同受訪，Roger等到採訪結束後，竟立刻上前一口咬住麥克風，讓領犬員措手不及，逗趣反應萌翻現場所有人。

報導指出，Roger已是救災老兵，職業生涯中層參加過7次震災行動，包括2018年雲翠大樓搜救。根據高雄市政府，Roger於2022年獲得國際搜救犬組織認證。而今年Roger已高齡8歲，即將退休，照慣例搜救犬一旦滿9歲，高雄消防局就會開放大眾認養。