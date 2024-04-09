快訊

影／地震家毀無處住 受災戶含淚求侯友宜幫忙「一家子都毀了」

18歲就認識黃子佼！楊千霈嘆難再當朋友 曝「改口不挺」原因

地牛翻身！15點40分規模4.2極淺層地震 花蓮最大震度3級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

野保法修法僅全面禁獸鋏 動保團體聯合聲明籲「勿玩半套」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
動保團體今天發表聯合聲明指出，傷害野生動物不只獸鋏，也應包含更具殺傷力俗稱山豬吊的金屬套索陷阱等獵具，呼籲朝野修法勿玩半套。本報資料照片
動保團體今天發表聯合聲明指出，傷害野生動物不只獸鋏，也應包含更具殺傷力俗稱山豬吊的金屬套索陷阱等獵具，呼籲朝野修法勿玩半套。本報資料照片

立法院經濟委員會在本周四（11日）審查「野生動物保育法」修法中「全面禁止使用獸鋏等」，許多動保團體今發表聯合聲明指出，傷害野生動物不只獸鋏，也應包含更具殺傷力俗稱山豬吊的金屬套索陷阱等獵具，呼籲朝野修法勿玩半套。

台灣動物保護行政監督聯盟、台灣動物共生聯盟、台灣愛狗人協會、中華民國保護動物協會等今天發表聲明呼籲，朝野修法勿玩半套，傷害野生動物不只獸鋏，也應包含更具殺傷力俗稱山豬吊的金屬套索陷阱等獵具。

動保團體指出，2月15日行政院版本第十九條並未禁用山豬吊，而部分委員版本除禁用之外，並沒有禁售、製造，也未包含電商販售平台，另現況相關罰責還是只限於罰保育動物，動保團體呼籲應涵蓋一般野生動物，否則修法後又開一個大漏洞，動物的生存權還是受到極大威脅。

動保團體推估，以僅剩約500隻珍貴的保育動物台灣黑熊為例，據統計近四年來共16隻遇難、其中5隻死亡，光去年數量更攀升高達9隻，監察院也因此主動啟動調查。

該聲明指出，自2020年10月林保署消極的推行交換精準改良獵具，主要在仿造日本縮小踏板直徑預防黑熊誤踩，但其他線徑、壓力調整、限位器等改良機構實際上也無法證實能防止誤捕其他野生動物，且獵具再怎麼改良，如果沒有可落實執行管理的控管機制，勢必如同過去一樣造成動物傷亡慘況完全失控。

動保團體表示，禁止使用補獸鋏及金屬套索陷阱山豬吊等非人道、無差別捕捉陷阱器具已是全民共識，但應全面禁用、持有、販售、製造、陳列及輸出入，才能杜絕利用漏洞傷害野生動物之不法行為。而販售禁止之陷阱管道應包含廣告、網際網路等電商平台。

此外，依本法例外使用捕捉野生動物方式，不管農損或原民祭儀等，皆不得利用捕獲之野生動物進行宰殺、加工、販售及其他營利行為，以杜絕利用漏洞造成野生動物傷害之不法行為，並行商業營利之實。

該聲明強調，另違規行為人使用之工作物、施工材料及機具，亦應納入沒入範疇，以避免違規行為人心存僥倖，動保團體長期關注補獸鋏及金屬套索陷阱山豬吊等非人道、無差別捕捉陷阱器具對動物造成傷害，高度關注此一修法過程。

動保團體
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

編纂校園生態導覽手冊...清大發現穿山甲洞穴 確認棲息校園

泰籍男女走私98隻星龜入境遭訴 法官裁定續押

恆春出現第3例鼬獾狂犬病 疫苗巡迴注射緊急加場

赤腹游蛇保育升級改列瀕臨絕種 今公告生效

相關新聞

德國交換生「一見鍾情」收養三腳小黑 近況曝光

來自德國22歲Lina去年到新北市平溪旅遊，對當地社區犬小黑「一見鍾情」，即使小黑只有3條腿，仍堅定要把小黑帶回德國一起...

野保法修法僅全面禁獸鋏 動保團體聯合聲明籲「勿玩半套」

立法院經濟委員會在本周四（11日）審查「野生動物保育法」修法中「全面禁止使用獸鋏等」，許多動保團體今發表聯合聲明指出，傷...

罕見「絕美墨狐」公園現蹤！百萬人朝聖：30年來第一次見 專家卻搖頭曝悲慘真相

有民眾在公園直擊超漂亮黑色狐狸，該狐狸全身上下的毛皮呈現黑墨色，在陽光下十分閃耀，狐狸本身個性不怕生還相當親人，吸引不少網友朝聖，連當地人都說睽違30年第一次見到黑狐狸，但專家卻警告不要隨便亂碰。

黑狗出門散步「慘遭8+9烏鴉天天丟屎轟炸」！飼主受夠了出奇招反制下場出爐

一名飼主帶自家愛犬到社區中庭遛狗，卻連連遇上烏鴉刻意丟屎攻擊，搞得一人一狗臭不可聞，飼主被搞到受不了想出奇招反擊，沒想到狀況竟然越演越烈。

重病汪被宣判只剩幾周能活！飼主完成吃貨愛犬遺願「讓牠狂嗑炸雞」奇蹟竟發生了

一名網友的愛犬被獸醫診斷出嚴重腎衰竭，壽命剩不到幾周而已，飼主一家捨不得讓狗狗安樂死，決定在愛犬所剩不多的時間內讓牠自己選擇想吃跟愛吃的食物，幾乎天天給牠吃炸雞，沒想到狗狗竟奇蹟多活3年才去了彩虹橋。

街上驚見「大膽阿金妨礙公務」搶工作犬玩具！真相曝光百萬人看傻：牠不是警犬

到底是怎麼回事？一名路人在街上拍下奇怪的畫面，只見一隻警犬竟然再跟一隻黃金獵犬當眾搶玩具，兩隻狗狗誰也不讓誰，吃到對方口水也完全不在乎，不少網友打趣說「阿金這樣是不是一種妨礙公務」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。