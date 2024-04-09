野保法修法僅全面禁獸鋏 動保團體聯合聲明籲「勿玩半套」

立法院經濟委員會在本周四（11日）審查「野生動物保育法」修法中「全面禁止使用獸鋏等」，許多動保團體今發表聯合聲明指出，傷害野生動物不只獸鋏，也應包含更具殺傷力俗稱山豬吊的金屬套索陷阱等獵具，呼籲朝野修法勿玩半套。

台灣動物保護行政監督聯盟、台灣動物共生聯盟、台灣愛狗人協會、中華民國保護動物協會等今天發表聲明呼籲，朝野修法勿玩半套，傷害野生動物不只獸鋏，也應包含更具殺傷力俗稱山豬吊的金屬套索陷阱等獵具。

動保團體指出，2月15日行政院版本第十九條並未禁用山豬吊，而部分委員版本除禁用之外，並沒有禁售、製造，也未包含電商販售平台，另現況相關罰責還是只限於罰保育動物，動保團體呼籲應涵蓋一般野生動物，否則修法後又開一個大漏洞，動物的生存權還是受到極大威脅。

動保團體推估，以僅剩約500隻珍貴的保育動物台灣黑熊為例，據統計近四年來共16隻遇難、其中5隻死亡，光去年數量更攀升高達9隻，監察院也因此主動啟動調查。

該聲明指出，自2020年10月林保署消極的推行交換精準改良獵具，主要在仿造日本縮小踏板直徑預防黑熊誤踩，但其他線徑、壓力調整、限位器等改良機構實際上也無法證實能防止誤捕其他野生動物，且獵具再怎麼改良，如果沒有可落實執行管理的控管機制，勢必如同過去一樣造成動物傷亡慘況完全失控。

動保團體表示，禁止使用補獸鋏及金屬套索陷阱山豬吊等非人道、無差別捕捉陷阱器具已是全民共識，但應全面禁用、持有、販售、製造、陳列及輸出入，才能杜絕利用漏洞傷害野生動物之不法行為。而販售禁止之陷阱管道應包含廣告、網際網路等電商平台。

此外，依本法例外使用捕捉野生動物方式，不管農損或原民祭儀等，皆不得利用捕獲之野生動物進行宰殺、加工、販售及其他營利行為，以杜絕利用漏洞造成野生動物傷害之不法行為，並行商業營利之實。

該聲明強調，另違規行為人使用之工作物、施工材料及機具，亦應納入沒入範疇，以避免違規行為人心存僥倖，動保團體長期關注補獸鋏及金屬套索陷阱山豬吊等非人道、無差別捕捉陷阱器具對動物造成傷害，高度關注此一修法過程。