紅火蟻入侵 華江公園監控投藥

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台北市華江雁鴨自然公園是淡水河流域重要濕地，市議員徐立信接獲民眾陳情，發現該地紅火蟻有擴散狀況，更凸顯出濕地整治問題。動保處表示，已與環保局成立撲滅小組，在蟻巢附近架設警示立牌，持續監控投藥防治。

根據農業部動植物防疫檢疫署資料，當紅火蟻的蟻巢遭干擾就會群起攻擊，遭紅火蟻咬傷後會有如同火灼傷的疼痛，並出現水泡，被咬傷者15%會出現過敏反應，2%有休克死亡風險，水泡破掉恐引起細菌性二次感染。

徐立信表示，紅火蟻的攻擊性高，雁鴨公園每到假日人潮多，目前僅接獲民眾反映，所幸尚未出現重大危害傷亡，主管機關應該更積極處理，而非多頭馬車，防治和撲滅由不同局處辦理。

動保處產業保育組長黃紹宣說，目前持續掌握紅火蟻監測，並且在蟻巢周遭立起看板、圍籬，避免民眾踏入，不過因近期陰雨頻繁，土壤潮濕會降低餌劑灌藥效果，待天氣良好時，大面積投藥防治。

黃紹宣說，紅火蟻解除列管流程，必須要連6次監控不能再現蹤，若民眾在周遭有發現，呼籲趕緊通報動保處以利後續處理，也提醒在夏天為紅火蟻活動旺季，避免到蟻巢周遭徘徊。