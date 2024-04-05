寵物不擬續養新制 雙北5月上路

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飼養寵物風氣盛，台北市、新北市近日分別修正不擬繼續飼養收容作業規範，北市新增要求無法繼續飼養動物者，送交收容時要檢附2周內動物病歷摘要及血液檢驗證明書文件；新北市動保處考量非犬貓不續養處置格外棘手，不但要找適合的場所，還要特製飼料，要求飼主須繳「非犬貓寵物不擬續養費5千至1萬元」。2項新制都是5月上路，促飼主落實照顧責任。

台北市動保處統計，2020至2022年間，平均每年受理飼主辦理不擬繼續飼養動物48隻，申請理由包含具攻擊性，或飼主年長身體不適難以繼續飼養。

去年7月因應相關成本上漲，飼主辦理「不擬繼續飼養動物」服務費調高，一般照顧收容費從4800元提高為8500元；非犬貓特殊照顧收容費由1萬元調為1萬4000元。

台北市動保處官員說，過往飼主通常不會主動提供動物健康近況，獸醫常要花費更多時間去察覺動物是否患病，如患有慢性疾病亦可能無法即時妥善治療。修正規定後，飼主須主動提供2周內動物病歷摘要及血液檢驗證明書文件，讓新飼主及獸醫師掌握動物狀況。

獸醫師楊靜宇說，的確有飼主發現犬貓罹患糖尿病、惡性腫瘤、心臟病等，就打算將寵物送到動保處，將動保處當成安養所。他認同動保處要求檢附健康證明的作法，建議「不擬繼續飼養動物」服務費也要調高門檻，才能發揮嚇阻作用。

新北市動保處表示，新北不擬續養動物仍以犬貓居多，在2022年推出非犬貓寵物飼養指引，經查近3年新北累計有132隻犬貓不擬飼養，特殊寵物約有30隻送交動物之家，因物種特殊，收容挑戰大，會轉請相關社團、代養團體、農場協助安置。

有動保員說，飼主不擬續養理由千奇百怪，包含動物食量太大、飼養空間不足，或寵物會咬人、與主人不親近、生病醫藥費太貴等。

非犬貓動物安置相對棘手，例如禽鳥類要有特製籠舍，曾收容過孔雀，動保員遇孔雀開屏有點驚慌，怕空間不足，也不能安置在犬隻旁邊，避免遭追逐攻擊。有民眾不續養麝香豬，動物之家人員當起豬保母幫忙洗澡，甚至要遛麝香豬。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫認為，飼養前就要想到若不續養的後果，畢竟是一條生命，養了就要負責，後續的處理要求飼主付費很合理。陳姓飼主也說，養寵物本就有花費，不續養是把責任丟給別人，付費是應該的。