快訊

東華大學烈火燒一天今晨撲滅 20年研究心血付之一炬

花蓮強震整理包／釀9死、餘震破300次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看

竹市動物園添成員孟加拉虎 辦命名票選

中央社／ 新竹市4日電

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

新竹市立動物園孟加拉虎兄弟六福、來福分別於去年、前年離世，園方今天表示，日前向六福村動物園借展孟加拉虎1隻已生活約3個月，即日起辦命名票選活動，為老虎取新名字。

新竹市立動物園長楊礎遠今天向中央社記者表示，園方從民國70年左右開始照養老虎，對於照顧老虎生活具備豐富經驗，日前六福村借展孟加拉虎，除提升動物生命教育推廣，也讓市民能認識動物保育員的專業，而這隻新來的孟加拉虎是母老虎，在園區生活至今約有3個月，並在4月滿6歲。

楊礎遠說，為避免命名太過發散，園方列出「睏寶」、「貝貝」、「妮雅」、「波妞」、「萌萌」5個名字，即日起至14日邀請民眾參與投票，替老虎命名，命名活動詳情可到新竹市立動物園粉專（FB或IG）查詢。

楊礎遠表示，此外為增加老虎的行為豐富化，園方不定期更動展區陳設、增加符合動物習性的玩具，如保育員最近在樹上綁了沙包，誘發老虎做出跳躍、拉扯、撕咬等動作。

新竹市立動物園孟加拉虎兄弟六福、來福民國94年出生於六福村，剛出生5個月就被送到新竹動物園生活，弟弟來福111年離世，哥哥六福也於112年老化死亡。

動物園 孟加拉 新竹
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

來幫新老虎命名！竹市立動物園列5名字票選 今起開跑

清明連假好康 頑皮世界動物園門票最低五折起

迎接兒童節連假 壽山動物園「藝童樂遊遊」 12歲以下免費入園

胖橘遭薩摩耶罵街嚇到發抖 飼主現身「解除限制器」病貓變老虎展開大逆襲

相關新聞

毛孩備餐學問大！4種寵物食品類型優缺評比

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「寵物食品」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的寵物食品類型排行。

北海道驚現黑色狐狸！居民30年沒見過 專家警告：千萬別碰觸

日本北海道地理位置偏北，相對於其他地區，氣候比較寒冷，因此也孕育出了一些不同的生物。近來就有民眾在北海道，目擊到了一身黑的動物，而這隻動物並不是狗，也不是狸貓，而是毛色比較特殊的「狐狸」。

給愛貓剃毛「手滑嚕出1條高速公路」！奴才急補救變更糟糕 牠照鏡子當場眼神死

一名飼主想給自家虎斑貓剃毛，便買了寵物專用電剪，決定幫自家貓咪修個好看的髮型，沒想到因為缺乏經驗，一嚕下去竟然大失敗，直接把自家虎斑貓剪成一隻地中海禿頭貓咪。

地上掉1頂「黑白假髮」強風狂吹都沒飛走！下秒長出2條腿嚇壞路人 真身曝光好吃驚

最近在IG與微博瘋傳一段短片，只見一頂黑白相間的假髮被丟在地上，強風不斷吹著這頂假髮，但這頂假髮疑似有很厲害的重量，怎麼吹都不會被吹走，結果沒想到這頂假髮過沒多久竟然動了起來。

以為小主人被欺負！忠心汪秒醒轉身「大義滅親」 這一幕飼主看了直喊感動

狗狗永遠是人類最好的朋友。國外有飼主為了測試汪星人的忠誠度，假裝讓兒子拍打小狗狗，沒想到大狗見狀立刻上前「大義滅親」，壓住自己的親骨肉保護小主人，忠心耿耿的一幕讓飼主感動萬分。

貓咪亂撒尿下秒就地震！常見「7異常行為」曝光 難道喵星人真的有預測神力？

在地震發生時，許多飼主會發現家裡貓咪在地震前曾做出某些反常舉動，例如亂撒尿、頻繁地喵喵叫、想要離開家裡等等行為，不禁懷疑難道貓咪真的能預測地震發生嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。