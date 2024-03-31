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塔塔加樹木遭剝皮 凶手原來是水鹿

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
玉山塔塔加林木樹皮遭啃咬嚴重，研究人員透過監視器拍攝，抓到真凶是愛啃樹皮的台灣水鹿。 圖／玉管處提供
玉山塔塔加林木樹皮遭啃咬嚴重，研究人員透過監視器拍攝，抓到真凶是愛啃樹皮的台灣水鹿。 圖／玉管處提供

玉山塔塔加地區最近常有樹木樹皮遭剝落，甚至整段樹皮被剝到精光，山友懷疑是台灣黑熊所為。玉管處經監測調查，發現真凶是台灣水鹿，鹿群啃咬導致樹皮脫落，甚至因啃咬太嚴重，影響當地林下更新與樹木生長。

玉管處表示，塔塔加水鹿出沒頻率逐年增加，隨季節更迭也有月分差異，被啃食的植物也隨季節有異；春夏時節是公水鹿茸角發育成長期，對鈣質的需求增加，紅檜樹皮據研究含有更多鈣質，3至5月紅檜樹皮飽受折磨，幼年樹木遭啃咬更嚴重。

不只公鹿在春夏啃食樹皮，水鹿幾乎全年都會啃樹皮，塔塔加在8、9月間尤其普遍，台灣水鹿不分性別，只要是成年個體就會啃咬，成了「全鹿運動」。

玉管處表示，塔塔加常見樹種例如台灣鵝掌柴、玉山假沙梨、褐毛柳，都是水鹿的最愛，台灣華山松也頗受水鹿青睞，但松木被啃食後，會滲出黏稠的松脂，讓水鹿覺得口感不佳，吃了幾口就會減緩攻勢；但森林樹種不斷遭受啃食，已明顯影響林木生長。

屏科大野保所及塔塔加管理站研究團隊，長期監測調查水鹿啃咬樹皮的行為，對樹種、啃食的月分，建立長期的數據與研究基礎，並在樹上綁著白或藍、綠或粉紅的標籤，建立系統化的調查方式；有固定樣線、樣樹點位、測量樹的胸高直徑、固定紀錄量測新的磨啃痕等等。

玉管處制訂新的管理計畫，將調查台灣水鹿族群數量，估算目前水鹿族群密度；設置水鹿阻絕樣區，長期監測並評估植被遭啃磨壓力；探討台灣水鹿族群對植被更新、森林健康影響，以兼顧水鹿族群生態與棲地保護。

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