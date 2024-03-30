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知本溼地環頸雉調查較112年少 多了黃鸝悅耳聲

中央社／ 台東縣30日電
荒野保護協會和台東野鳥學會今天聯合調查知本溼地環頸雉，記錄到115隻次，比去年少81隻次，但畫眉增加，研判可能灌叢茂密適合畫眉，不適合環頸雉，同時也聽到許多悅耳黃鸝聲音。圖／讀者提供
荒野保護協會和台東野鳥學會今天聯合調查知本溼地環頸雉，記錄到115隻次，比去年少81隻次，但畫眉增加，研判可能灌叢茂密適合畫眉，不適合環頸雉，同時也聽到許多悅耳黃鸝聲音。圖／讀者提供

荒野保護協會台東野鳥學會今天聯合調查知本溼地環頸雉，記錄到115隻次，比去年少81隻次，但畫眉增加，研判可能灌叢茂密適合畫眉，不適合環頸雉，同時也聽到許多悅耳黃鸝聲音。

荒野保護協會台東分會和台東縣野鳥學會今天發布新聞稿表示，今日舉辦的「聞雞起舞、環頸雉大調查」活動，在台東知本濕地的草原灌叢，共60餘人，分6隊，同步展開數鳥調查。

新聞稿表示，記錄到的115隻次環頸雉中，多以聽聲辨公鳥方式紀錄，目擊17隻中僅看到6隻母鳥，數量偏少。此外，團隊也記錄到珍貴稀有黃鸝21隻次，台灣/大陸畫眉79隻次。環頸雉和台灣畫眉數量呈現此消彼長情況，推測可能因為灌叢成長趨於茂密，適合台灣畫眉繁殖，但不利於偏好草生地的環頸雉。

另一讓眾人驚喜的是，黃鸝悅耳多變的聲音充滿於各個隊伍路線中，表示牠們在知本濕地棲息的情況穩定，希望今年能順利繁殖。

荒野保護協會台東分會表示，今天60餘人調查隊伍，有近半是台東大學生命科學系學生，對於能觀察到這麼多西部不常見的稀有鳥種，感到開心。而知本國中原住民專班師生也首次組隊參加，他們表示，從生態角度認識部落傳統領域，更能豐富原住民族的人文視野，也比較能想像祖先為何以「鳥占」來預知環境狀況。

根據「2023年台灣鳥類紅皮書名錄」的保育狀態評估，將環頸雉列為國家極度瀕危（NCR）等級、黃鸝列為國家易危 （National Vulnerable, NVU），台灣畫眉列為國家接近受脅（National Near Threatened,NNT），是亟需保育的鳥種。

荒野保護協會表示，環頸雉歷來調查數量，2018年有84隻次，2019年128隻次，2020年163隻次，2021年147隻次，2022年135隻次，2023年為196隻次，但今年（2024年）則減為115隻次。環頸雉大量減少原因，除了推測和灌叢長高長密有關之外，也猜測可能和濕地乾涸，食物減少或遊蕩犬干擾增加有關，可能也反映了整體環境在劣化。但實際原因，需有更密集和長期的專業調查，才能推測原因。

台東縣野鳥學會表示，知本濕地是台東平原生態的珍珠，是台東特有的沒口濕地海岸地景。呼籲民眾在繁殖季期間，不要干擾、不要引誘、保持距離觀察，讓這些珍稀的野生動物在這一季能順利繁殖，「保護牠們，就是保護我們自己」。

台東 濕地 荒野保護協會
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