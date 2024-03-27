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【動物冷知識】鮪魚罐頭沒鮪魚？成分表「14種魚」輪流秀 這款最多

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？不只太陽餅裡面沒有太陽，鮪魚罐頭裡面也沒有鮪魚哦！

今天我們一起來看看動物的料理冷知識吧！




鮪魚罐頭裡面其實沒有鮪魚，而是鰹魚哦！可以去超商的鮪魚罐頭看看他的成分，雖然品名寫著「鮪魚罐頭」，但內容物卻是「正鰹」鰹魚！

其實鮪魚與鰹魚同屬鯖科魚類，只要是鯖科下的14種魚類都可以做成鮪魚罐頭，而又以鰹魚為大宗，這是在業界，甚至國際認可的。

台灣食藥署也在2017年參考國外規定，把正鰹納入鮪魚罐頭的成分。

柴魚片也不是用柴魚做的，事實上也沒有柴魚這種魚，而是將鰹魚加工製造而成的魚乾。




蟹肉棒成分其實不含螃蟹，是由魚漿（如狹魚）、澱粉、螃蟹口味的調味料、紅色食用色素合成的條狀食材，由日本加工食品公司「Sugiyo（スギヨ）」於1973年發明，設計發想與名字是根據蟹腳而來，也有取代昂貴的螃蟹肉的用意，所以才被稱為蟹肉棒。




韓式料理中的海鷗肉，其實是豬的橫隔膜，也就是台灣小菜最愛的肝連肉啦！ 在韓國稱為「護心肉」，原名為「갈매기살」（Galmaegissal），韓國人稱其為「갈매기」（Gamegi），諧音與韓文的海鷗「갈매기」（Galmaegi）發音相似，所以便以「海鷗肉」為其命名。


參考連結：123

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