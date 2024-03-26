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出生不到2個月…呆萌小黑狗車禍骨折 及時救援免跛腳

中央社／ 新北26日電
新北市動保處表示，日前接獲民眾通報，將趴在路旁的黑色小狗帶回，發現小狗疑因車禍骨折，經手術後已康復，呆萌且安靜待在籠內的牠令人愛憐，將開放認養。（動保處提供）中央社
新北市動保處表示，日前接獲民眾通報，將趴在路旁的黑色小狗帶回，發現小狗疑因車禍骨折，經手術後已康復，呆萌且安靜待在籠內的牠令人愛憐，將開放認養。（動保處提供）中央社

新北市金山區南勢湖路路旁，日前被人發現有隻黑色幼犬受傷倒臥，動保處獲報救援發現小狗疑因車禍骨折，所幸及時手術治療免除跛腳的危險，呆萌的牠復健良好將開放認養。

新北市動保處發布新聞稿指出，日前接獲民眾通報將趴在路旁的小狗帶回，經動保處毛寶貝醫療中心獸醫師吳明蓁檢查，發現小黑犬疑因車禍致右大腿骨折，及尾巴根部有大面積擦傷，經手術後已康復。

獸醫師李建沛表示，小黑犬大腿骨斷端錯位嚴重，且年齡不到2個月，若不即時進行外科手術，一旦骨頭斷端處形成結締組織，血管、肌肉及軟骨區域錯位生長，會增加手術困難度及影響骨頭復原程度，幸好即時送醫手術治療，再加上術後復健良好，才能免除跛腳的危險。

動保員楊蟬薇表示，小黑犬手術後很配合吃藥，精神食慾也都很好，術後幾天後腳就會撐地，是她照顧過復原進度最好的狗之一，而且個性很好，平常會安靜乖乖地待在籠子裡不亂叫，想上廁所時才會叫一兩聲。

動保處表示，呆萌小黑狗已恢復健康，目前在三芝動物之家的辦公廳舍跑跳自如，後續將待完成絕育手術後，預計於4月初開放民眾認養。

1隻黑色幼犬日前被發現倒臥新北市金山區南勢湖路旁，動保處獲報救援發現小狗疑因車禍骨折，所幸及時手術治療且術後復健良好，才能免除跛腳的危險。（動保處提供）中央社
1隻黑色幼犬日前被發現倒臥新北市金山區南勢湖路旁，動保處獲報救援發現小狗疑因車禍骨折，所幸及時手術治療且術後復健良好，才能免除跛腳的危險。（動保處提供）中央社

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