每分鐘200隻 紫斑蝶先遣部隊過境雲林

台灣紫斑蝶每年清明節前由南部北返遷徙，今年紫斑蝶「先遣部隊」昨上午過境雲林，比往年延遲近10天，保育人士說，若天氣持續穩定，預估清明前後會有大量紫蝶通過雲林。而林內鄉公所原訂月底辦紫斑蝶季活動，延期至4月底舉行，令人錯愕，公所解釋，不希望人潮影響生態。

國道3號雲林林內觸口段昨上午出現大量紫斑蝶，高速公路局人員在現場待命，準備在每分鐘達到250隻通過國道時封閉外側車道，最高峰落在9時20分許，不過每分鐘近200隻、未達封道標準。

台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥說，今年南部高雄茂林蝶谷監測紫斑蝶數量約30萬隻，不如以往最高峰有60萬隻，數量雖減少，仍在自然生態變化的範圍內，紫斑蝶移出蝶谷的時間跟往年差不多，但中間遇到天候不佳，所以抵達雲林的時間慢了7至10天。

陳瑞祥也說，觀察今年紫斑蝶喜歡的寄主植物例如盤龍木生長得不錯，有利沿途產卵，可能4月初會有第2代的兩度遷徙狀況，本月30、31日會在林內觸口水利站辦導覽解說，可上網報名。

另，林內鄉公所原定3月30、31日及4月6、7日辦紫斑蝶季活動，突公告延期至4月27、28日及5月4、5日，被質疑屆時恐賞不到紫斑蝶，縣府文化觀光處證實，公所在該活動招標時流標而延期。公所解釋，除內部作業問題，主要是不希望人潮太多影響到生態。