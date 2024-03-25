石虎保育vs.苗栗發展 立委：標準要明確

苗栗縣政府爭取3處土地約960公頃，納入桃竹苗大矽谷計畫，經濟部產業園區管理局拋出需注意石虎保育熱區的議題，立委邱鎮軍認為苗栗是保育石虎的模範縣，但不應無限上綱，質詢農業部要有明確標準，讓地方有所遵循。

台灣石虎保育協會理事長劉威廷昨則指出，開發行為及程序，目前都有相關的法規可以遵循，如果資訊公開透明，開發案落實規範，石虎保育議題可以接受監督，也不一定會有所衝突。

邱鎮軍表示，瀕臨絕種野生動物石虎曾普遍存在台灣本島淺山地帶，目前最重要的棲地在苗栗，苗栗是保育石虎的模範縣，但很多開發因此都受到影響；農業部須訂明確標準，讓縣市政府有所遵循，不能隨便畫一個熱區，有一天看到石虎經過，就把整個地方框起來，這對苗栗縣不公平，也嚴重影響發展，他要求農業部1個月內提具相關報告。

苗縣府農業處說，中央或地方都還沒有畫設石虎保育區或保護區，縣府2020年調查定居的石虎數量340隻至360隻，並公告石虎出現網格圖資供參考，如開發案坐落「有石虎紀錄」網格，建議開發單位提出適當保育措施。

此外，縣府2019年公告苗栗縣石虎保育自治條例，規定開發面積1公頃以上，或新闢、拓寬道路長1公里以上，規畫設計階段需徵詢專家學者意見，採環境友善工法，苗栗市聯大路、苗29線及縣道140線等都有生物廊道設計。