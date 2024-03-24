狗狗很聰明！不只會坐下、握手等指令 研究曝牠們能聽懂、辨識「名詞」

牠不僅聽得懂「坐下」、「握手」等指令，毛小孩還能理解生活大小事的「名詞」！過去有研究發現，狗兒經過訓練之後，能夠辨識上千種物體的名稱，甚至可以理解專有名詞。最新研究進一步測驗狗的腦電圖變化，發現狗不僅能聽懂飼主的指令，更能確切辨認生活中物品與其他物品的差異。

能用排除法學習

過去就有研究發現，一隻名為「喬瑟」的邊境牧羊犬經過三年的訓練，能夠辦認超過1千個物體的專有名詞，也證明犬隻能夠使用「排除法」的方式來學習單字。

在實驗過程中，實驗人員向狗展示兩個不同的餐盤，並做出「拿鉻製的托盤，而不是紅色的餐盤」的指示，儘管狗沒有學過「鉻」的意涵，但也能排除「紅色」的餐盤，並選擇正確的目標，這同時也是小孩學習語言的重要能力。

名詞辨認一把罩

《衛報》報導，匈牙利羅蘭大學最新實驗則進一步測試狗的理解能力，實驗中讓飼主拿著特定物品，並喊出匹配或錯誤的名詞，如讓飼主拿著飛盤，並向毛小孩喊道「看這顆球」，進行多次實驗，同時觀察狗在過程中的腦電圖變化。

根據非侵入性腦電圖（EEG）的紀錄，顯示狗在面對飼主喊出詞彙與手中事物相符或衝突的狀況時，腦波圖會有不同的變化，而當人類遇到類似的狀況時，腦部也會出現類似的變化。

科學家認為，該實驗「為非人類動物的物體詞彙知識提供了首個神經證據」。然而，匈牙利羅蘭大學研究員波羅斯強調，該實驗不是說狗能像人類一樣理解單字，還需進一步的研究確認狗是否能理解名詞的概括性意涵，如「飛盤」並非指眼前特定的飛盤，而是指所有塑膠製，能夠投擲飛行的盤狀器具。

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