台灣黑熊「達古阿里」野放後 今年又困陷阱

台灣黑熊「達古阿里」去年曾因受困套索致左前肢受傷，痊癒後野放，前天卻被卓溪登山協會黑熊巡守隊林姓族人發現，在卓樂部落私有原保地再度受困陷阱，林保署花蓮分署、野灣協會共29人前往救援，達古阿里左後肢誤觸套索陷阱，呈現中度腫脹，緊急送位於台東的野灣野生動物醫院治療，目前狀況穩定。

花蓮分署表示，達古阿里是成年公熊，去年7月2日曾因受困套索導致左前肢受傷，經野灣協會照護痊癒後，佩掛衛星項圈，於同年11月13日野放，分署於部落周邊設置電子圍籬，持續追蹤超過4個月。依據衛星回傳活動軌跡顯示，達古阿里野放後往深山活動，最遠曾至清八通關阿波蘭池一帶。

達古阿里今年2月底又返回卓溪山部落周邊，3月1日起兩周內，頻繁在卓樂部落北方與源成部落的農地森林交接地帶活動，18日晚甚至就在台30線附近過夜。當達古阿里入侵電子圍籬範圍時，分署玉里工作站隨即派員放炮驅離，也提供防熊器材給居民，並移除各類陷阱。

不過，衛星訊號在3月19日後未回傳更新資料，分署研判可能受限地形、天氣或黑熊姿態等因素導致，於是派遣工作站人員至現場嘗試追蹤無線電訊號，沒想到前天就收到達古阿里受傷消息，在卓樂部落產業道路旁，海拔僅319公尺的私有原保地受困陷阱，分署與東部野生動物救傷中心野灣野生動物保育協會的獸醫救援。

分署指出，黑熊在3月後非常靠近部落，但沒有入侵民宅、工寮、雞舍等跡象。