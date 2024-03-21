瀕危一級保育類柴棺龜遭咬傷 熱心父女照顧一年半野放

苗栗縣一位林姓民眾，前年9月間在竹南鎮發現1隻遭犬咬的柴棺龜，送至特殊寵物動物醫院自費進行手術治療，之後通報縣府後送生物多樣性研究所野生動物救傷站，經悉心照護並休養1年半後領回，近日會同當初熱心通報的民眾，一起至到適合柴棺龜生活的棲地野放。

「再見了柴棺龜，祝你未來的生活一切平安！」苗縣府農業處昨在臉書官網「農民栗」PO出柴棺龜野放，再度重回山林、徜徉水澤棲地圖片，展現保育工作的成果。

生態保育科長林葦說，當初通報人是住在竹南的林先生，他在住家後院發現柴棺龜，當時因龜殼裂開，問了好多單位，最後送到苗栗縣政府，由縣府後送生物多樣性研究所，照護1年多後符合野放標準，上周執行野放時，通報人林先生還帶著女兒一同到場見證，共同參與野放工作。