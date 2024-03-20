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史上最扯掉毛！灰貓毛多到梳不起來「在頭上結成巨大釋迦」飼主崩潰喊饒命

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友幫自家灰貓梳毛，沒想到毛量多到連梳子都帶不起來，就這樣附著在貓咪身上，模樣看起來相當驚人，不少網友驚呼「這根本就是在身上又多長一隻貓的感覺」。 （圖/取自X)
一名網友幫自家灰貓梳毛，沒想到毛量多到連梳子都帶不起來，就這樣附著在貓咪身上，模樣看起來相當驚人，不少網友驚呼「這根本就是在身上又多長一隻貓的感覺」。 （圖/取自X)

一名網友幫自家灰貓梳毛，沒想到毛量多到連梳子都帶不起來，就這樣附著在貓咪身上，模樣看起來相當驚人，不少網友驚呼「這根本就是在身上又多長一隻貓的感覺」。

X(原推特)一名網友「@KUwdn」在推特貼出一張照片，家中飼養了一隻西伯利亞貓名叫勘吉，因為牠天生有著連在一起的粗眉毛，剛好撞臉知名日本漫畫《烏龍派出所》的主角兩津勘吉，因此就取了如此別有深意的名字。勘吉擁有一身蓬鬆的灰藍色長毛，加上女飼主細心的照顧下，是一隻相當美麗的長毛貓，獲得不少網友喜愛。

日前女飼主幫勘吉梳毛的時候，掉毛竟然多到連梳子都沒辦法梳理起來，就這樣全部黏在身體上，看起來很像頭上戴了一頂毛融融假髮一樣，爆笑的畫面讓女飼主不禁也笑出來。勘吉的報笑照片在網路上掀起熱議，網友留言表示「這毛也多到太誇張了」、「這可以直接把毛拿起來重新做成一隻貓」、「長毛貓真的不好打理，飼主辛苦了」。

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