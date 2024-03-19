石虎救傷通報 犬殺致死率百分百

隨著遊蕩動物的數量逐年成長，環境與生態都面臨嚴重威脅。根據農業部生物多樣性研究所指出，目前導致石虎的救傷主因仍為路殺，然而不容易看見的犬殺恐多於路殺，而救傷至今接獲的通報中，石虎在犬殺下的生存率為0。

生多所副研究員林桂賢表示，早期救傷由於缺乏野放追蹤資料，當時並不認為遊蕩犬是嚴重問題，後來在追蹤後發現遊蕩犬是嚴重的問題，雖然現在石虎遭路殺的救傷比例仍較高，但被遊蕩犬攻擊的場所大多都在不容易被看到的地方，因此很難列入救傷統計，急救站曾經救援一隻1日齡體重只有92克的小石虎，照料到體重超過4公斤後成功野放，但仍不幸遭遊蕩犬攻擊致死。

林桂賢指出，犬殺傷通報下的石虎都是已經死亡，其他死亡個體若有未知傷口，在一一排除各項死因後幾乎都是犬殺，目前尚未接獲過被犬殺通報後還存活的石虎。

據了解，目前石虎的野放訓練有導入犬隻，林桂賢說明，早期野放訓練透過天敵訓練，現在石虎在野外的天敵剩下遊蕩犬，因此去年初開始和台灣搜救犬協會合作，導入訓練過的犬隻協助石虎的野放訓練，目的要讓石虎在有犬隻接近就要反射性離開。

至於其他救傷原因，包含誤踩陷阱導致缺肢、截肢等，救傷比例約5成，但成功野放率只有4成，這些不適合野放的個體就會透過復育繁殖的補償方式，讓後代經過訓練並野放。

生多所長楊嘉棟強調，每個物種「適得其所」才是正確的，很多人認為餵食遊蕩犬貓是愛心，但餵食遊蕩動物「愛之足以害之」，也會帶來更多衝突和影響，動保與野保從來就不衝突，這需要憑藉智慧來面對。