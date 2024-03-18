麝香貓出沒塔塔加 足跡創最高海拔

珍稀保育類野生動物「麝香貓」在國內活動紀錄罕見，牠的活動範圍多在海拔2000公尺以下，但玉山塔塔加地區卻發現排遺及出沒蹤跡，經專家團隊調查，初估是遊蕩個體，且在當地至少活動2至3個月，創下其棲息在最高山域的新紀錄。

玉山國家公園管理處指出，麝香貓為台灣特有亞種，為夜行性肉食性動物，也是國內珍稀野生保育類動物，多單獨活動，較常出沒於茂密原始闊葉林，因生態習性隱密而罕見，在國內活動區域呈現不連續分布；其中，新北及台北（東北角區域）、苗栗、大阿里山區、屏東雙流（草埔壽卡）等地均有分布紀錄，目前所知活動海拔多在2000公尺以下，僅2筆在約2300公尺的台東山區發現。

玉管處表示，玉山過去1988至2013年間僅在東部及南部園區有過記錄，但在中部塔塔加地區從未見過。玉管處去年10月與台北市立動物園研究員張廖年鴻合作，收集玉山塔塔加地區黃喉貂排遺調查食性時，意外採集到麝香貓的排遺，最近經證實就是麝香貓。

玉管處表示，屏東科技大學野生動物保育研究所教授翁國精近期在塔塔加地區進行水鹿研究，所架設的自動相機拍攝到麝香貓在當地麟趾山區活動的影像，而麟趾山海拔達2800公尺，打破目前其棲息在最高山域的相關紀錄。

經專家團隊初判，這隻麝香貓可能是遊蕩個體，至少在當地已活動2至3個月，但是牠移動至玉山塔塔加地區是短暫活動或長住，以及活動足跡出現差異是為族群復育擴展或受氣候變遷產生變化等仍有待調查。