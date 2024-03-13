台美合作推台灣首次鳥類地圖計畫 2028完成可用於環評

農業部生物多樣性研究所、中華民國野鳥學會與美國康乃爾大學鳥類研究室攜手合作，今年起推動台灣首次鳥類地圖計畫（Taiwan Bird Atlas），透過望遠鏡及錄音機記錄台灣豐富鳥類生態地圖，預計2028年前完成繪製台灣各類鳥類分布、繁殖區與相對數量地圖，不僅能掌握鳥類族群數量，也能應用於環評、生態評估。

生多所經營組長林瑞興表示，過去多與中華鳥會及相關組織推動大範圍鳥類族群趨勢的監測計畫，這是我國首度有目的及規畫，以全國為調查範圍展開的鳥類地圖計畫；此鳥類地圖計畫已在全球93個國家推動、超過600個計畫、累計至少38萬人參與，但東亞國家僅日、韓，我國則是今年起投入此計畫。

生多所表示，台灣鳥類地圖計畫是以5kmx5km網格為基礎，每個網格在5年內至少達20小時觀察時數，且需探訪主要棲地類型，與一般賞鳥不同的是，需更進一步觀察並記下鳥類繁殖行為，如出現配對活動、築巢或攜帶食物育雛等。

林瑞興說明，台灣的鳥類地圖計畫以5年為一期，需要再一定時間範圍內，以實際觀察資料呈現特定地區鳥類分布、數量及繁殖情況，對於紀錄及保育生物多樣性來說極為重要；此計畫將投入3000萬經費、每年出動至少3000名鳥類公民科學家志工，未來每15年重新調查一次。

林瑞興指出，此計畫是我國主動向康乃爾大學聯繫表達建置意願，我國訓練許多公民科學家，透過2015年生多所與中華鳥會、康乃爾大學鳥類研究室推動的eBirdTaiwan即時線上賞鳥紀錄資料庫上傳觀測的鳥類資料，每年都有約2000、3000人上傳資料，目前已成為台灣最大生物多樣性開放資料來源。

為推動台灣鳥類地圖計畫，生多所去年更與中華鳥會共同辦理前活動並規畫設計，讓台灣eBird使用者能更熟悉使用方法；另外，生多所也開發可「聽聲辨種」的人工智慧AI工具「SILIC」以eBird為基礎，整合多元的鳥類資料，開始推動台灣首次鳥類地圖計畫。