【動物冷知識】沙漠的生存之道！棘蜥只要腳能踩到水 就能「解身體的渴」

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有一種生活在沙漠地區的蜥蜴，他們是靠腳喝水的！？

今天我們一起來看看3個動物吃東西的有趣冷知識吧！









海獺的前肢腋下有一塊鬆弛的皮膚，可以拿來裝東西。

由於海獺每次都需要潛進海中尋找食物，他們的口袋就可以起到「儲物」的功能！可以讓他們帶多點貝類，再浮出海面享用。

他們的口袋裡也會放石頭，作為敲開蚌殼、享用蚌肉的餐具！









鴨嘴獸臉頰兩側像倉鼠一樣，有儲存食物的頰囊！

一隻5公斤的鴨嘴獸，一天要吃下1公斤的食物。他們的食物來源主要來自生活在水中的底棲動物，如水生昆蟲、蠕蟲、螫蝦、蝸牛、小魚等，但鴨嘴獸一次憋氣只能撐40秒，而且他們在水中無法張開眼睛、鼻子，耳朵也聽不到，只能靠位於嘴部的電磁感應尋找食物。

靠水維生卻又這麼不適水性，一天還要吃下自己體重的五分之一，鴨嘴獸仰賴的正是臉頰兩側的頰囊，每次潛進水中就在腮幫子裡裝進更多的食物，再上岸享用。

另外由於鴨嘴獸沒有牙齒的關係，所以他們也會在臉頰兩側裝進一些碎石，幫助搗碎食物，讓他們更方便進食。









棘蜥的頭部、身體、腿部和尾巴上有許多尖銳的刺棘鱗片。

生活在缺乏水資源的沙漠地區，一旦遇到下雨，他們便會站在凹地積水的地方，利用特殊的身體鱗片產生的毛細現象，讓水份從他們的四肢慢慢往身體吸附！

原來長得惡魔般尖尖刺刺的棘蜥，不只能抵禦外敵，還能夠補充水分，真的是太神奇啦！

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