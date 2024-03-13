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鷹揚彰化 估17日達高峰

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化春分至清明是賞鷹旺季，去年過境彰化的灰面鵟鷹近3萬隻。圖／參山國家風景區管理處提供
彰化春分至清明是賞鷹旺季，去年過境彰化的灰面鵟鷹近3萬隻。圖／參山國家風景區管理處提供

彰化春分至清明是年度賞鷹旺季，過去幾年過境彰化的灰面鵟鷹數量曾高達3萬多隻，但今年迄今每天僅有「先鋒」幾十隻零星經過。彰化鳥會評估近日天氣影響灰面鵟鷹出沒，預計16日至18日鳥況會變好，至少會有上千族群，若能維持2萬隻過境，代表數量穩定。

春天賞鷹季節來臨，參山國家風景區管理處副處長湯維堯說，灰面鵟鷹每年在3月至4月間會沿往年路線往北遷徙過境，9月起由繁殖地開始南遷過冬，豐富多樣性的生態環境，才能吸引灰面鵟鷹。

彰化鳥會理事長林仁勇說，目前先頭部隊已陸續出現，過境數量每天約20至30隻，仍屬零散出現，數量不到千隻，17日預計好天氣，可能會出現大量灰面鵟鷹，彰化賞鷹平台隱蔽性不錯，但民眾看到猛禽時，要盡量禁聲，不要驚擾到牠們，與野生動物保持一定距離。

林仁勇說，鷹群盤旋北上的「起鷹」時間很早，約6時10分左右，若要看「落鷹」，預計下午2時後陸續出現，至於成群集結成「鷹河」、「鷹柱」的景觀，則可遇不可求。

林仁勇說，有些資深鳥友認為北返落鷹數量多，但近年灰面鵟鷹棲息中彰的數量相對減少，有時改停在大肚山，近期鳥會將投入人力尋找夜棲地，了解實際狀況。

副縣長林田富說，「鷹揚八卦」活動邁入第31年，2015年觀測1萬多隻，去年達到近3萬多隻，顯見守護八卦山生態有成；16、17日在芬園文德國小舉辦南路鷹市集與生態保育活動；參山處23日舉行「生態共學嘉年華」。

彰化 灰面鵟鷹 鳥會
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