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法鬥迷途跳上民眾機車被載到派出所 警掏腰包讓牠飽餐一頓

中央社／ 基隆11日電
基隆市警察局第三分局今天表示，昨天有民眾帶著1隻迷途的法鬥至派出所，指稱在路口停等紅燈時小狗跳到他的機車踏墊上，還乖乖被載至派出所安置。 圖擷自基隆市警察局第三分局
基隆市警察局第三分局今天表示，昨天有民眾帶著1隻迷途的法鬥至派出所，指稱在路口停等紅燈時小狗跳到他的機車踏墊上，還乖乖被載至派出所安置。 圖擷自基隆市警察局第三分局

1隻迷途法國鬥牛犬昨天跳上正在停等紅燈機車的踏墊，牠還乖乖被騎士載到派出所，基隆警方除請動物醫院協助掃描是否有晶片，還將牠照片上傳網路，順利找到飼主將牠接回家。

基隆市警察局第三分局今天表示，昨天下午5時許，百福派出所警員賴靖茂在所內值班時，有民眾帶著1隻迷途的法鬥至派出所，民眾指稱在路口停等紅燈時小狗跳到他的機車踏墊上，還乖乖被載至派出所安置。

法鬥開心地在派出所玩耍不願離去，警方見牠身體乾淨且有配戴項圈，研判應有人飼養，聯絡動物醫院協助掃描是否有晶片，並將法鬥照片上傳至臉書（Facebook）社團協尋飼主。

不久後，一名陳姓婦人致電派出所要尋找走失的法鬥彼得（Peter），當警員喊出彼得時，法鬥立即有了回應，搖著尾巴跑向警員，巡佐路鴻裕看見彼得可愛又討喜，還自掏腰包購買狗食，讓彼得飽餐一頓。

陳婦向警方表示，家住基隆市七堵區堵南街一帶，因在屋內打掃，想讓彼得在門前散步，因此未關大門，不料彼得就不知去向，憂心不知要到何處尋找時，突見警方在臉書貼文，便趕緊前往派出所尋回愛犬，由衷感謝警方熱心安置彼得。

警方呼籲，飼養寵物務必負起照顧責任，為毛小孩植入晶片辦理寵物登記，外出或忙碌時更應以牽繩等加以約束，謹慎看管，避免不慎走失發生意外。

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