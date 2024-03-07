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保力溪拍到穿山甲棲地 林業署籲掃墓別變動物清明節

中央社／ 屏東縣7日電

林業保育署屏東分署在屏東保力溪流域執行監測，拍到穿山甲及其棲地影像，但區域與人類活動範圍重疊，呼籲民眾清明節避免火燒整理墓地，別變成動物的清明節。

保力溪流域及鄰近里海地區屬於恆春半島重要的海岸林保育軸帶，保力溪河口是陸蟹分布熱點，中、上游流域也同樣是淺山物種的重要棲地。

屏東分署今天發布新聞稿表示，與國立嘉義大學生物資源學系副教授邱郁文團隊，於保力溪流域執行森川里海環境生態自然資源調查與監測，在保力溪流域及鄰近里海地區，發現有不少保育類穿山甲洞穴，顯示出保力溪流域里山棲地的重要性。

而發現穿山甲洞穴紀錄的樣區位置，與人類活動範圍有高度重疊，加上近日民眾已開始祭祖掃墓，常因掃墓過程用火不慎引發山林火災，也讓人憂心穿山甲棲地遭受祝融之災。

屏東分署強調，若不慎引發火災延燒至國有林地，將受到森林法第53條第3項的制裁，可能面臨2年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金罰鍰，並須負擔民事賠償責任，期盼民眾共同遵守規定，一起守護森林資源。

國有林地 國立嘉義大學 屏東 清明節 穿山甲
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