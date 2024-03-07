網路認養2貓遭母丟公園 出養人棄養人共被罰9萬

新北市動保處日前獲通報，在板橋區望月公園廁所外，發現袋子內裝有2隻貓，疑似遭人棄養，經查發現，原本晶片登記飼主陳先生透過網路轉送他人飼養，但晶片未轉讓予受讓人，而2貓卻被受讓人母親詹小姐棄養，陳先生因沒讓貓施打犬病疫苗，依動保法開罰3萬元，詹小姐棄貓行為被開罰6萬元。

動保處指出，動保人員獲報後，立即派員把貓咪帶回安置，依據晶片資訊追查，原飼主陳先生說，貓隻原先由臉書社群領養，去年10月送養給受讓人，但晶片卻未轉讓，受讓人不到17歲，未經母親詹小姐同意飼養，貓隻被母親丟棄在公園。

新北動保處前往板橋望月公園，將被棄養的貓咪帶回收容。圖／新北市動保處提供

動保處指出，詹小姐棄養貓咪行為，已違反動保法規定，飼養動物，除得交送動物收容處所或主管機關指定場所收容處理外，不得棄養，除依法開罰6萬元，也沒入2隻貓。

陳先生從2014年認養2隻貓後，因飼養期間未定期完成施打狂犬病疫苗，依動物傳染病防治條例開罰3萬元。

動保處統計，2023年棄養開罰案件共38案，裁罰原因為棄置寵物經動保處通知不領回，罰鍰3萬至15萬元、沒入寵物、認養黑名單及強制參加動保講習。

動保處呼籲，於網路平台上認領犬貓皆須確認合法來源，網路認養糾紛多，若有簽訂契約要注意內容，且認養人應為成年人，未成年如想飼養寵物者則應與家人溝通且同意後，由成年家人為寵物晶片登記。