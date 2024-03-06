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【動物冷知識】有夠冤！偷蛋龍一動作被誤會至今 真相曝光：只是母愛爆發

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有一種恐龍因為起初發現的化石不完全，一度被當成烏龜！？

今天我們一起來看看恐龍冷知識吧！




偷蛋龍第一次被發現時，其化石位於一堆恐龍蛋的上方，而這些恐龍蛋起初被認為是原角龍的蛋，所以偷蛋龍因此被貼上偷蛋、以其他恐龍的蛋為食的標籤。

不過後續的研究中推翻了這個說法，發現偷蛋龍會透過蹲在巢穴上孵蛋和保護巢穴，偷蛋龍只是在孵自己的蛋而已，但是偷蛋龍這個名稱還是繼續被沿用下來了🥲




鐮刀龍首次被發現時，由於化石不完整，起初被認為是類似烏龜的大型爬行動物，而大型指抓是用來捕捉魚類。

後續發現更多化石後，才確認他為雙腳站立的形象，雙手利爪更是讓人聯想到漫威英雄金剛狼，這時候的鐮刀龍形象被認為是能夠利用利爪狩獵的肉食恐龍。

雖然他們的食性目前還有很多討論，不過他們最可能是草食性動物，使用大型指爪將樹葉送往嘴中，與已滅絕的大地懶或現今的樹懶類似的覓食方式。 而根據2023年的研究，鐮刀龍的指爪更是被認為只具有裝飾性質，幾乎沒有任何功用。




吃素的拉佩托龍Rapetosaurus曾經被誤譯為掠食龍，可能是被誤以為猛禽Rapetor的關係。

拉佩托龍許多化石都來自馬達加斯加，就用了馬達加斯加神話中的巨人拉佩托Rapetor為其命名，拉佩托龍的名字便是因此而來的！


參考連結：123

化石 恐龍
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