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影／超罕見！北極嬌客「紅喉潛鳥」現蹤內地南投

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯鳥嘴潭人工湖區日前記錄到北極嬌客「紅喉潛鳥」現蹤，而其首度造訪內陸縣市，相當罕見。圖／水利署中區水資源分署提供
南投草屯鳥嘴潭人工湖區日前記錄到北極嬌客「紅喉潛鳥」現蹤，而其首度造訪內陸縣市，相當罕見。圖／水利署中區水資源分署提供

南投草屯鳥嘴潭人工湖今年將完工，供應彰投用水。隨鳥嘴潭相關工程近尾聲，周邊生態環境營造也見雛形，近期更記錄到北極嬌客「紅喉潛鳥」現蹤，其過去在台灣僅在北部沿海、外島有零星記錄，首度造訪內陸縣市人工湖區，相當罕見。

為解決沿海地區地下水超抽造成地層下陷，並提升中部供水穩定，行政院核定逾200億元在南投草屯打造鳥嘴潭人工湖，引取烏溪水源蓄存於6座湖區，總蓄水量約1450萬噸，可供應彰化、草屯每日25萬噸、約百萬人用水，今年將完工。

而因鳥嘴潭人工湖及周邊工程逐漸進入尾聲，其中6座人工湖已開鑿完成，編號A、B、D、E、F等5座湖區更已開始蓄水，達成先行供水目標，目前每日供應草屯1萬噸、彰化6萬噸的民生用水，C湖區也可望在今年中前完成蓄水加入運作。

此外，鳥嘴潭不僅能蓄水，作為水資源教育場域，更因湖水引自溪水，湖區會有魚類族群，可了解烏溪魚類生態；同時沿湖區設置環湖步道及單車道，新建管理中心外觀獨特，內部展館兼具教育、遊憩功能，近期周邊生態環境營造也見雛形。

水利署中區水資源分署近日則分享，鳥嘴潭人工湖啟動蓄水功能後，許多鳥類呼朋引伴在湖區出沒，農曆新年期間更有重大發現，潭區人員在B湖區飛來1隻的「紅喉潛鳥」，因此通知農業部生物多樣性研究所人員到場觀察，確認極其罕見。

該分署進一步說明，紅喉潛鳥雖是1種分布相當廣的潛鳥，但常見於歐亞大陸和加拿大的北極地區，南下度冬時，偶見於大型淡水湖泊；過去曾在台灣金門、馬祖外島，以及基隆、萬里等北部沿海現蹤，但並不多見，僅有零星記錄。

而這次發現蹤跡是在大年初三（12日），18日確認是紅喉潛鳥首度造訪內陸縣市的鳥嘴潭人工湖區，連研究員都直呼相當罕見，這隻「北極嬌客」短暫休憩後，於2月23日飛離，但已是在四面不靠海號稱「台灣內地」南投的首次珍貴記錄。

南投草屯鳥嘴潭人工湖區日前記錄到北極嬌客「紅喉潛鳥」現蹤，而其首度造訪內陸縣市，相當罕見。圖／水利署中區水資源分署提供
南投草屯鳥嘴潭人工湖區日前記錄到北極嬌客「紅喉潛鳥」現蹤，而其首度造訪內陸縣市，相當罕見。圖／水利署中區水資源分署提供
南投草屯鳥嘴潭人工湖區日前記錄到北極嬌客「紅喉潛鳥」現蹤，而其首度造訪內陸縣市，相當罕見。圖／水利署中區水資源分署提供
南投草屯鳥嘴潭人工湖區日前記錄到北極嬌客「紅喉潛鳥」現蹤，而其首度造訪內陸縣市，相當罕見。圖／水利署中區水資源分署提供
南投草屯鳥嘴潭人工湖區日前記錄到北極嬌客「紅喉潛鳥」現蹤，而其首度造訪內陸縣市，相當罕見。圖／水利署中區水資源分署提供
南投草屯鳥嘴潭人工湖區日前記錄到北極嬌客「紅喉潛鳥」現蹤，而其首度造訪內陸縣市，相當罕見。圖／水利署中區水資源分署提供
南投草屯鳥嘴潭人工湖區日前記錄到北極嬌客「紅喉潛鳥」現蹤，而其首度造訪內陸縣市，相當罕見。圖／水利署中區水資源分署提供
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南投草屯鳥嘴潭人工湖區日前記錄到北極嬌客「紅喉潛鳥」現蹤，而其首度造訪內陸縣市，相當罕見。圖／水利署中區水資源分署提供
南投草屯鳥嘴潭人工湖區日前記錄到北極嬌客「紅喉潛鳥」現蹤，而其首度造訪內陸縣市，相當罕見。圖／水利署中區水資源分署提供
南投草屯鳥嘴潭人工湖區日前記錄到北極嬌客「紅喉潛鳥」現蹤，而其首度造訪內陸縣市，相當罕見。圖／水利署中區水資源分署提供

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