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貓列車長「黑鼻」雕像消失2年現蹤台中 猴硐盼迎回

中央社／ 新北4日電

台鐵猴硐車站知名的貓列車長紀念雕像「黑鼻」消失約2年，近期被民眾發現現蹤台中新烏日車站。新北瑞芳地方人士期盼把「黑鼻」雕像接回家，已試著聯繫主人，尚無消息。

新北市瑞芳地方人士表示，「黑鼻」是猴硐貓村著名的「四大天王」之一，主要由在地光復里長周晉億照顧，不過「黑鼻」多年前因病過世。

地方人士說，當時許多地方人士與貓友原本希望建立紀念雕像，但苦無經費，而猴硐車站販售紀念品的「台鐵本舖貓行館」何姓負責人得知後，出資約新台幣10萬元打造「黑鼻」紀念雕像，台鐵更為「黑鼻」雕像戴上列車長帽、追封為「貓列車長」，不過約2年前「黑鼻」雕像突然消失，讓大家措手不及。

去年新上任的瑞芳區長楊勝閔也在臉書（Facebook）發文，希望大家一起協尋「黑鼻」雕像，並與地方里長一起努力聯繫，不過雕像仍去向不明。

近期有網友在臉書社團表示，2月25日下午在台中新烏日車站看到「黑鼻」雕像，並呼籲如果想迎回的話動作要快，不知道會不會又被移去哪裡。

楊勝閔告訴中央社記者，目前已再請人協助聯繫雕像主人，不過尚未獲得回應；周晉憶則說，黑鼻很喜歡撒嬌、受人喜愛，真的很希望可以迎回雕像。

在地文史工作者、瑞芳區龍鎮里長林文清說，已消失約2年的「黑鼻」雕像或許與民眾生活沒有情感上的直接聯繫，但雕像已存在約10年，也成為遊客拍照景點，無論在地方脈絡或傳述地方故事都有相當力道，也是地方合作象徵；當時突然不見，大家難免會有失落感，如果可以迎回的話就太好了。

另一名地方人士表示，黑鼻雕像不見時，許多人試圖聯繫主人，也曾出價希望買下，不過對方態度較低調；目前仍在努力與主人溝通，希望能迎回「黑鼻」雕像。

瑞芳
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