數千燕子停駐 台南仁德天降鳥屎雨

台南仁德區新田里仁德教會附近每年春節前後都會出現大批燕子棲息，晚間常見在電線上，不僅密集程度讓人頭皮發麻，騎機車的民眾停紅綠燈時也會刻意遠離，避免受「鳥屎雨」波及。學者認為，此為候鳥遷移路徑與停棲點的忠誠性，才致使每年停留此處。

此情形發生於仁德區新田里中正路二段的北保東路和民安路路口等，近來晚間都會出現數以千計家燕在電線上。

里長王俊傑說，該處剛好是人口稠密處，當地居民都會出動驅鳥球，不過沒多久後燕子又會飛回來，目前以仁德教會到後壁厝郵局最嚴重。

本報記者走訪當地，大約晚間6點就有燕子陸續在該處盤旋，過不久就停在電線上，地面處處可見鳥屎。

台南仁德區新田里仁德教會附近每年春天都有大批燕子棲息在電線上（圖），不少民眾擔心會被「鳥屎雨」擊中，停紅綠燈時都刻意保持距離。記者李文德／攝影

市議員郭鴻儀說，之前購置驅鳥球讓當地民眾使用，現購置新型的驅鳥神器試用，但燕子可能僅移到不遠處，會請環保局定時針對此路面清潔、也會和農業局討論更有效的驅鳥方案。

市府表示，此路段每兩周定時派員清洗，將依當地狀況調整清洗頻率，目前以懸掛驅鳥球、打光等方式柔性驅離鳥兒。

專長研究鳥類學的台南大學生態暨環境資源學系副教授許皓捷說，仁德的燕子應正在遷徙北返，例如黑面琵鷺每年固定到台南沿海棲息，可能過去在此處棲息覺得不錯才又再來，就是「棲地忠誠性」，是短暫現象不會維持太久。