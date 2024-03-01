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屏東車城首度出現鼬獾狂犬病例！加強動物巡視、疫調

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
屏東縣恆春鎮今天2月有民眾在野外拾獲傷重的鼬獾，送驗是狂犬病陽性。圖／屏東縣政府提供
屏東縣恆春鎮今天2月有民眾在野外拾獲傷重的鼬獾，送驗是狂犬病陽性。圖／屏東縣政府提供

農業部動植物防疫檢疫署今表示，2月26日經民眾通報屏東縣動物防疫所協助捕捉的野生鼬獾幼獸，今檢驗確診為感染狂犬病，無人遭咬傷。防檢署說，前疫情仍侷限在侷限於野生動物鼬獾為主，該病例為屏東縣車城鄉首次檢出鼬獾狂犬病陽性案例，防檢署已請屏東縣動物防疫所加強轄內動物巡視、疫情調查，呼籲民眾如發現任何死亡野生動物，應通知所在地動物防疫機關處理，切勿自行處理。

防檢署說明，該野生鼬獾幼獸在捕捉過程中發現該動物有疑似神經症狀、具攻擊性等行為異常，進行隔離觀察後於28日死亡，今送農業部獸醫研究所檢驗，確診為感染狂犬病，防檢署說，此病例為屏東縣車城鄉首次檢出鼬獾狂犬病陽性案例，累計案例發生地區為10縣市94鄉鎮，疫情仍侷限於野生動物鼬獾為主。

防檢署說明，自102年迄113年3月1日止，共檢測野生動物、犬、貓及蝙蝠有1萬4307件，其中計有937例鼬獾、1例錢鼠、1例遭鼬獾咬傷後隔離觀察的幼犬、1例黃喉貂及9例白鼻心，總共949件確診感染狂犬病，其餘皆未檢出狂犬病。

另外，今年迄今國內共檢測172件動物，其中15件檢出狂犬病。防檢署已請屏東縣動物防疫所加強巡迴設站，為高風險地區民眾所飼養的犬貓施打狂犬病疫苗，防範疫情擴及犬貓。

防檢署再次呼籲民眾遵守「二不一要」原則，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，即可避免狂犬病在人畜間傳播，違者可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。民眾如不慎遭野生動物或遊蕩犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後儘速就醫，並通報所在地公所或動物防疫機關處置。

屏東縣 狂犬病 疫情
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