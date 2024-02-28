【動物冷知識】不是龍年？這處出生的人 今年生肖屬「蟑螂」

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？12生肖不是專屬中華民族的文化哦！在世界各地都有12生肖相關的文化，只是因應地區背景不同，當中代表的動物會有所差別！

今天我們就一起來看看世界各地不一樣的龍年冷知識吧！









中亞國家哈薩克今年不是龍年，而是蝸牛年哦！哈薩克的文化中，龍並不是什麼吉祥的象徵，因此把龍換成「形象更好」的蝸牛！

哈薩克人的十二生肖分別是鼠、牛、獵豹、兔、蝸牛、蛇、馬、 綿羊、猴、雞、狗和野豬，除了龍變成「蝸牛」以外，老虎也改成了「獵豹」。

在中國神話故事中12生肖的由來，是由玉皇大帝舉辦的「12生肖賽跑」，誰先跑到天庭，誰就可以當生肖。 所以跑輸蝸牛的動物們是發生了什麼事？









古巴比倫、古埃及與古希臘的12生肖關係與中國較遠，西方生肖大多來自古巴比倫也有一種說法是12生肖起源都來自古巴比倫，後續才傳到其他國家。

古埃及的12生肖為牛、羊、猴、驢、蟹、蛇、犬、貓、鱷、紅鶴、獅、鷹，看上去就與我們所熟知的12生肖相差很多吧！古希臘的12生肖分別為牛、羊、猴、驢、蟹、蛇、犬、鼠、鱷、紅鶴、獅、鷹，基本上與古埃及一樣，最大差別在於希臘有鼠無貓、埃及有貓無鼠。









古巴比倫的12生肖與埃及類似，差別就在於蟹改成了蟑螂！

12生肖屬蟑螂，聽起來就很猛啊！（並沒有！





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