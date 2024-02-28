快訊

巨人軍來台／呂明賜重新穿上巨人球衣 3日攜手姜建銘登場開球

首起麻疹群聚…醫護接觸感染 曾至桃機、新北梁家米粉湯

海巡署回應國台辦「冷血並非事實」 無蒐證錄影已表達歉意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【動物冷知識】不是龍年？這處出生的人 今年生肖屬「蟑螂」

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？12生肖不是專屬中華民族的文化哦！在世界各地都有12生肖相關的文化，只是因應地區背景不同，當中代表的動物會有所差別！

今天我們就一起來看看世界各地不一樣的龍年冷知識吧！




中亞國家哈薩克今年不是龍年，而是蝸牛年哦！哈薩克的文化中，龍並不是什麼吉祥的象徵，因此把龍換成「形象更好」的蝸牛！

哈薩克人的十二生肖分別是鼠、牛、獵豹、兔、蝸牛、蛇、馬、 綿羊、猴、雞、狗和野豬，除了龍變成「蝸牛」以外，老虎也改成了「獵豹」。

在中國神話故事中12生肖的由來，是由玉皇大帝舉辦的「12生肖賽跑」，誰先跑到天庭，誰就可以當生肖。 所以跑輸蝸牛的動物們是發生了什麼事？




古巴比倫、古埃及與古希臘的12生肖關係與中國較遠，西方生肖大多來自古巴比倫也有一種說法是12生肖起源都來自古巴比倫，後續才傳到其他國家。

古埃及的12生肖為牛、羊、猴、驢、蟹、蛇、犬、貓、鱷、紅鶴、獅、鷹，看上去就與我們所熟知的12生肖相差很多吧！古希臘的12生肖分別為牛、羊、猴、驢、蟹、蛇、犬、鼠、鱷、紅鶴、獅、鷹，基本上與古埃及一樣，最大差別在於希臘有鼠無貓、埃及有貓無鼠。




古巴比倫的12生肖與埃及類似，差別就在於蟹改成了蟑螂

12生肖屬蟑螂，聽起來就很猛啊！（並沒有！


參考連結：12

埃及 生肖 蝸牛 蟑螂 龍年
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

四生肖3月起財運如虹！屬狗迎巔峰時刻 一類人有望財富自由

連合歡山都有…台灣住哪裡才躲得掉蟑螂？網祭一招：看不到活的

下周生肖運勢／虎工作主動出擊、兔有貴人、「這生肖」財運在遠方

元宵節後結束過年要收心 龍年團隊最好有4種生肖「神隊友」

相關新聞

【動物冷知識】不是龍年？這處出生的人 今年生肖屬「蟑螂」

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道嗎？12生肖不是專屬中華民族的文化哦！在世界各地都有12生肖相關的文化，只是因應地區背景不同，當中代表的動物會有所差別！ 今天我們就一起來看看世界各地不一樣的龍年冷

德牧倒垃圾滿臉驕傲！三寶汪衝出「一秒清空垃圾袋」 牠回頭看心都涼了

加拿大安大略省一隻德牧「巴克」（Buck），日前想幫主人倒垃圾叼著垃圾袋衝出門，不料這時卻被對向的另一隻汪星人迎面撞上，巴克叼著越來越輕的塑膠袋殘骸驚覺大事不妙，回頭一看才發覺整包垃圾撒了滿地，本來驕傲的表情瞬間灰飛煙滅。

新店二叭子植物園竟有捕獸夾！4貓截肢 動保處入山掃蕩

新北市新店二叭子植物園是觀光景點，也是附近居民休憩處，但近2個月卻發生4起貓咪被捕獸夾或山豬吊受傷案件，動保處今發起山區...

北海岸流浪狗臉頰被魚鉤穿刺 風雨中躲消波塊哀鳴獲救

北海岸有隻黃色小狗被人發現，牠的臉頰和左腳都被釣魚鉤穿刺，蜷縮在防波堤旁消波塊間哀鳴。新北市動保處接獲通報，派員找到黃狗...

再見「小熊」爺爺！北市動物園34歲台灣黑熊辭世

台北市立動物園的高齡台灣黑熊熊瑞「小熊」陪伴遊客將近35個年頭，是動物園界紀錄最老的亞洲黑熊，於昨天傍晚離世。動物園表示...

忍痛放手…北市動物園保育員環繞 34歲黑熊爺爺「小熊」辭世

民國78年被民眾買下送至台北動物園，黑熊「小熊」逐漸長成大熊、再變成老熊，但保育員日前發現牠下半身無法動彈，積極治療後仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。