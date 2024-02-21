【動物冷知識】不可思議的死法！樹懶半數以上死於這行動 不顧危險下樹原因曝光

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？當一個蜂群中的蜂后年事已高、產卵能力降低甚至無法再產卵時，會被其他工蜂追殺哦！

今天我們一起來看看3個最不幸的動物冷知識吧！









當蜂群中的蜂后年事已高、產卵能力降低甚至無法再產卵時，會被其他工蜂追殺哦！ 工蜂會將蜂后團團圍住，並瘋狂煽動翅膀製造高溫，讓蜂后在蜂球中悶熱窒息而死去，之後工蜂會再從幼蟲中推舉出新的蜂后來帶領整個蜂群。

雖然蜂后是所有工蜂的媽媽，但無法再產卵的蜂后會造成整個蜂群蜂力短缺，為了整個蜂群的運行與健康狀態，工蜂們最終還是大義滅親，保全大局。









樹懶平常懶洋洋的掛在樹上，但每週會下樹便便一次，一次可以拉出體重的三分之一。

樹懶由於行動緩慢，很長因為下個樹便便就慘遭獵食者吃掉去見上帝，那為什麼他們不直接在樹上拉便便就好了呢？

原來是因為樹懶身上有一種與他們互利共生的蛾，被稱為樹懶蛾。由於樹懶行動緩慢，慢到身上都長滿藻類，樹懶蛾特別喜歡吃這些藻類，所以會寄生在樹懶身上，死掉後成為這些藻類的養份，讓樹懶身上長滿更多藻類，這些藻類有時也會是樹懶緊急食物來源，沒東西吃時就身上抓一把來吃，把自己身體當開心農場經營。 而樹懶每週一次下樹便便，就是讓寄宿在身體裡的樹懶蛾可以在他們的便便裡產卵，卵孵化後的幼蟲就以樹懶的便便為食，直至樹懶下次下樹便便時，樹懶蛾也羽化成蟲，再次飛回樹懶身上一同經營開心農場。

樹懶農夫為此也是費心費力，甚至不惜豁出生命了啊！









自然界水壩工程師河狸，他們會用他們含有鐵合物的牙齒啃斷樹木，並將這些樹木作為建築水壩的建材。 不過啃樹時也不是每次都完美，他們不像伐伐伐伐伐木工，可以靠砍樹的方向決定樹倒的位置。河狸基本上都是靠預測樹木倒下的時間與方向，且預測準確度相當高，當樹幹緩慢落下時，他們會迅速跳開，避免被樹壓死。

但有時也會預測錯誤、風向問題，運氣好就是被嚇一跳或稍微砸傷，運氣不好可能就是被自己啃斷的樹木反殺壓死！





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