汪星人被鞭炮聲嚇到走失 「搭便車」報警順利返家

高雄1名機車女騎士日前行經仁武區文學路停紅燈，突然有1隻狗狗跳上踏板「搭便車」，女騎士把狗載到派出所。陳姓女飼主表示狗狗被鞭炮聲嚇到跑掉，幸有警方幫忙尋回。

高雄市政府警察局仁武分局14日晚間10時許獲報，1名女騎士行經仁武區文學路一段停等紅綠燈時，忽然有1隻黑白色中型犬跳上機車踏板，神態自若「搭便車」，女騎士只好把狗狗載往仁武派出所報案，不料汪星人進入所內後開心地與員警玩樂。

員警見汪星人全身整潔且掛戴頸圈，推測應是有主人的走失寵物狗。經警方四處查訪，順利在2小時內找到汪星人主人27歲陳女。

陳女向警方表示，當晚9時許帶狗狗前往住家周邊公園散步時，狗狗突遭鞭炮聲驚嚇跑得不見蹤影也喚不回，於是心急四處尋找，想不到最後竟然是搭上陌生人便車來到派出所，實在哭笑不得。

仁武分局呼籲，民眾如發現走失寵物時可協助牽至派出所暫時安置，由員警幫助協尋失主，也可撥打1999市民專線尋求協助。提醒飼主攜伴寵物散步時需牽繩不離手，可幫毛小孩掛上名牌、植入晶片並更新晶片資料，以防不慎走失時能迅速聯繫飼主，讓毛小孩平安返家。