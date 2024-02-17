南投傳毒殺犬貓 縣府籲勿觸法

南投縣國姓鄉長豐村本月初傳出流浪貓狗遭毒殺，劉姓「愛媽」指控飼養的6歲貓受害，過去2年有多隻貓狗慘遭毒害。南投縣家畜疾病防治所說，這次死亡的貓送驗並無毒物反應；過去每年平均有10多件毒殺檢舉，約4、5件有毒物反應，但難以追查行為人。

縣府表示，餵養流浪貓狗的愛心人士與當地居民常起衝突，但毒殺流浪動物已觸犯動物保護法，可判處有期徒刑，呼籲勿觸法；將修訂南投縣動物保護自治條例草案，從源頭管制貓犬棄養，減少貓犬意外死亡。

劉姓愛媽投入動物保護10年，但民眾棄養數量趨多。她說，許多人為看守果園和抓老鼠，飼養貓狗卻未結紮，許多幼貓、幼犬遭棄養。

她說，最近自己飼養的6歲貓咪遭毒殺，近2年附近的流浪貓狗數量變少，有的中果園捕獸夾，有的遭毒殺，她常通報縣府，但每次調查結果都是意外。

南投縣家畜疾病防治所長唐佳永說，劉姓愛媽的貓經檢驗無毒物反應；先前檢舉案有毒物反應，也很難確認是下毒或誤食田間毒餌，移送偵辦難度高。

縣議員林儒暘說，要從源頭減量解決，希望縣府加強和保育團體合作，提供經費支援，落實節育和認養。