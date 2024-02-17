高屏溪迎嬌客黑尾鷗 卻見「黑頸圈」顯示海廢問題

中央社／ 高雄16日電
高屏溪出海口2024年春節期間迎來上百隻黑尾鷗，吸引愛鳥人士拍攝；林園愛鄉協會理事長陳俊強15日卻拍到一隻「黑頸圈黑尾鷗」，正凸顯全球海廢嚴重性。（陳俊強提供）中央社
高屏溪出海口2024年春節期間迎來上百隻黑尾鷗，吸引愛鳥人士拍攝；林園愛鄉協會理事長陳俊強15日卻拍到一隻「黑頸圈黑尾鷗」，正凸顯全球海廢嚴重性。（陳俊強提供）中央社

高屏溪出海口春節迎來上百隻黑尾鷗，吸引愛鳥人士拍攝，昨天林園愛鄉協會理事長陳俊強卻拍到一隻疑被套上黑色橡皮圈的「黑頸圈」黑尾鷗，他感嘆這受難候鳥凸顯全球海廢嚴重。

林園愛鄉協會理事長陳俊強告訴中央社記者，這隻「黑頸圈黑尾鷗」的脖子疑似被套上黑色橡皮圈，應為海洋廢棄物；過去幾年也有鳥友在台東富岡漁港、澎湖西嶼二崁拍到這樣的黑尾鷗，但無法證實是否是同一隻。

陳俊強說，鳥友在農曆年前開始發現數十隻黑尾鷗，到了春節期間大約增至70多隻，最近數量持續增加約有上百隻；黑尾鷗到台灣屬過境非過冬，停留時間不會太久，習性都是成鳥會帶著亞成鳥和幼鳥。

針對「黑頸圈黑尾鷗」，陳俊強說，海洋遷徙型的鳥類最能體會全球海廢嚴重性，近年來不斷出現的「黑頸圈黑尾鷗」是一種警訊，雖不確定在哪裡套上的，但也正凸顯海廢嚴重，而林園海岸長年累積高屏溪沖下來的垃圾，「協會淨灘怎麼淨都撿不完」。

根據鳥友觀察，自2016年後，高屏溪出海口就沒有看過大量黑尾鷗過境盛況，大都只有零星個位數蹤影，而今年再度出現大批嬌客，令鳥友相當振奮。

黑尾鷗是中型海鷗，成群飛翔相當壯觀，陳俊強說，黑尾鷗會飛到高屏溪出海口覓食，都是以小型魚為主。

陳俊強表示，八八風災後，高屏溪口地貌改變，加上出海口清淤工程干擾，黑尾鷗過境蹤跡大量減少。在2016年高屏溪出海口、林園汕尾漁港出現數百隻黑尾鷗，當時黑尾鷗盤旋盛況如龍捲風一般。

廢棄物 高屏溪
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