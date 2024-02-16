新北增非犬貓收容費 最快4月上路

養寵物風氣盛，棄養數居高不下。新北市動保處1月底預告修正「新北市犬貓收容服務收費標準」，新增家禽及非犬貓寵物飼主不擬續養收容費，小型動物每隻5千元，大型動物如麝香豬等，每隻1萬元，最快4月底上路。動保團體樂觀其成，呼籲政府應要求非犬貓寵物飼主植晶片，以便溯源管理。

新北市動保處2021年訂定犬貓收容服務收費標準，明訂飼主不擬續養犬貓時，每隻收取5000元收容費。非犬貓不續養數量也快速成長，近3年有30隻棄養被送至動物之家。動保處1月底預告修法新增非犬貓寵物收容費，鳥類、哺乳類、兩棲爬蟲類等，按小型動物項目計收，每隻5千元；家畜按大型動物項目計收，如麝香豬、牛等每隻1萬元，待市府法規會審議、市政會議通過即可上路。

楊淑方指出，2021年動保處曾推非犬貓飼養指引，當時發現非犬貓寵物棄養量增加，以兔、鼠較常見，民眾未替寵物絕育，導致愈生愈多，也曾遇過不續養鱷龜、蘇卡達象龜、麝香豬、孔雀等特殊寵物，主因多為體型變大，無法再養，例如麝香豬飼主聽信夜市攤販稱是迷你豬，買回後圈養在浴室，體型、叫聲大遭鄰居檢舉而棄養。

新北動保處收容蘇卡達象龜，因體型逐漸變大，飼主無法再繼續飼養。圖／新北市動保處提供

新北動保處提供飼主30天冷靜、媒合期，讓不擬續養寵物進入「毛寶貝幸福轉運站」，透過臉書媒合新主人，無人領養才送交動物之家，轉運站2015年啟動迄今每年平均媒合30件。犬貓飼主不續養條件是要完成寵物登記、絕育手術及已施打狂犬病疫苗。

台灣鳥類救援協會秘書長吳羽心說，近年鳥類棄養數年增3、4成，主因是疫情期民眾想有個伴，疫後沒時間照顧、嫌吵、飼養觀念不足出現棄養潮。吳說，支持市府修法增加非犬貓收容費，期待政府比照犬貓，要求飼主、進口業者植晶片，以便溯源管理。

台灣愛兔協會公共事務室副主任林樵表示，去年適逢兔年不少民眾衝動飼養，導致棄養數量暴增，協會原本年平均收容200多隻兔子，去年因數量飽和，不得不喊停。

因應兔子棄養潮，新北動保處去年起免費為兔子植晶片、補助絕育費，今年是龍年，為防蜥蜴、守宮等爬蟲類棄養潮，動保處年前規畫爬蟲類特展，為民眾增加飼養知識。