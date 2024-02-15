鼠、兔棄養量成長 新北擬增非犬貓收容費「最快4月上路」

養寵物風氣盛行，棄養數量也居高不下。新北市動保處1月底預告修正「新北市犬貓收容服務收費標準」，新增家禽及非犬貓寵物飼主不擬續養收容費，小型動物每隻5千元，大型動物如麝香豬等，每隻1萬元，最快4月底上路。動保團體樂觀其成，但呼籲政府應要求非犬貓寵物飼主植晶片，以便溯源管理。

新北市動保處2021年訂定犬貓收容服務收費標準，其中明訂飼主不擬續養犬貓時，每隻收取5000元收容費。非犬貓不續養數量也成長快速，近3年有30隻棄養被送至動物之家。動保處1月底預告修法新增非犬貓寵物收容費，鳥類、哺乳類、兩棲爬蟲類等，按小型動物項目計收，每隻5千元；家畜則按大型動物項目計收，如麝香豬、牛等每隻一萬元，待市府法規會審議、市政會議通過，最快4月底上路。

楊淑方指出，2021年動保處曾推出非犬貓飼養指引，就是發現非犬貓寵物棄養趨勢增加，較常見是兔、鼠，因為民眾未替寵物絕育，導致越生越多；除兔、鼠外，動保處也遇到不續養鱷龜、蘇卡達象龜、麝香豬、孔雀等特殊寵物，主因多為體型逐漸變大，無法再養，像是麝香豬飼主聽信夜市攤販稱是迷你豬，買回家後圈養在浴室，體型、叫聲大遭鄰居檢舉因而棄養。

另外，新北動保處也提供飼主30天冷靜、媒合期，讓不擬續養寵物先進毛寶貝幸福轉運站，透過臉書粉專媒合新主人，無人領養才送交動物之家，轉運站2015年啟動迄今每年平均媒合30件。

台灣鳥類救援協會秘書長吳羽心說，近2年鳥類棄養年增3至4成，主因是疫情期間民眾想有個伴，買寵物鳥陪伴自己，但疫後沒時間照顧、嫌吵、飼養觀念不足出現一波棄養潮，其中鸚鵡互動性高、外型漂亮且繁殖業者多，成棄養鳥類大宗。吳說，她支持市府修法增加非犬收容費，並期待政府比照犬貓，要求飼主、進口業者植晶片，以便溯源管理。