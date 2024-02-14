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【動物冷知識】怕爆！雄蜘蛛下場都「精盡蛛亡」？這品種痛下殺手「自宮」保命

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

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哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？海裡有一隻蟲，他們的生殖器會自己長出眼睛、觸角，甚至腦袋都長出來了，然後脫離本體，自己去找異性交配！

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生活在海裡的綠尾線蟲是一種環節動物，像蚯蚓那樣。到了繁殖期，他們的生殖器就會長出眼睛、觸角，甚至長出腦袋，最後脫離本體，去尋找另一個從異性身上脫離出來的生殖器結合交配。

這種繁衍後代的方式，是為了能確保本體能夠保存，減少繁殖期間遭受掠食者攻擊而喪命。




綠叉縊蟲是一種生活在海洋中的底棲動物，他們的幼體階段並沒有明顯的性別差異，幼體沉到海底後一年內會慢慢發育成雌性；若幼體碰上雌性時對被吞掉，並在雌性體內發育成雄性。

雄性在發育過程很多器官都會退化，只留下完備的生殖系統，之後便一直留在雌性體內作為精子提取來源。




結網蜘蛛Nephilengys malabarensis，雄性蜘蛛為了不在交配期間被雌性蜘蛛吃掉，所以學會了一項特殊技能，就是直接將生殖器斷在雌性蜘蛛體內（痛！）

研究發現，斷掉後的生殖器仍可以不斷像雌蜘蛛輸送精液。斷掉前的生殖器有大約30%的精子會轉移到雌蜘蛛體內，還有70%左右的精子留在生殖器裡，大約過了20分鐘才能轉移大約85%的精子，但雌蜘蛛要花7個小時左右才能移除雄性斷掉的生殖器。

只能說，為了不被吃掉，雄性蜘蛛已經使出渾身解術了！

參考連結：123

生殖器 蜘蛛
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