嘉義鰲鼓濕地鳥況絕佳 把握最後1個月欣賞冬候鳥倩影

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嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地生態豐富，是知名賞鳥勝地，今年1月有超過6千隻冬候鳥到訪，包括聲勢壯闊的鸕鶿大軍，以及琵嘴鴨、赤頸鴨、鳳頭潛鴨等雁鴨科候鳥現蹤，冬候鳥最佳觀賞期每年11月至隔年3月止，可把握最後一個月到鰲鼓濕地，一睹冬候鳥美麗倩影。

林業及自然保育署嘉義分署指出，今年1月最新調查結果顯示，有超過6千隻候鳥棲息於鰲鼓濕地，包含聲勢壯闊的鸕鶿大軍，以及琵嘴鴨、赤頸鴨、鳳頭潛鴨等雁鴨科候鳥現蹤，還有鳥友驚喜發現稀有的紅胸秋沙、羅文鴨藏匿於鴨群中，為鰲鼓濕地的鳥況增添色彩。

鰲鼓解說團隊表示，今年1月調查到2987隻鸕鶿、1339隻琵嘴鴨度冬，數量多最為壯觀，另外還有涉禽類的反嘴鴴、高蹺鴴、大杓鷸活躍於鰲鼓濕地千島湖及西南草澤，黑腹燕鷗、裡海燕鷗、紅嘴鷗喜歡在水域上空盤旋伺機俯衝覓食，魚鷹、黑翅鳶等猛禽凌空巡弋。

林業保育署嘉義分署也說，鰲鼓濕地森林園區是台灣著名的賞鳥聖地，也是黑面琵鷺重要度冬棲地，2015年起每年穩定維持200至300隻黑面琵鷺度冬，去年11月觀察到歷年最大量578隻，12月及1月仍持續有約250隻黑面琵鷺棲息，濕地巡守及環境監測成果相當豐碩。