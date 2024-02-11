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嘉義鰲鼓濕地鳥況絕佳 把握最後1個月欣賞冬候鳥倩影

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地生態豐富，魚鷹等猛禽常在天上凌空巡弋。圖／林業保育署嘉義分署提供
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地生態豐富，魚鷹等猛禽常在天上凌空巡弋。圖／林業保育署嘉義分署提供

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嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地生態豐富，是知名賞鳥勝地，今年1月有超過6千隻冬候鳥到訪，包括聲勢壯闊的鸕鶿大軍，以及琵嘴鴨、赤頸鴨、鳳頭潛鴨等雁鴨科候鳥現蹤，冬候鳥最佳觀賞期每年11月至隔年3月止，可把握最後一個月到鰲鼓濕地，一睹冬候鳥美麗倩影。

林業及自然保育署嘉義分署指出，今年1月最新調查結果顯示，有超過6千隻候鳥棲息於鰲鼓濕地，包含聲勢壯闊的鸕鶿大軍，以及琵嘴鴨、赤頸鴨、鳳頭潛鴨等雁鴨科候鳥現蹤，還有鳥友驚喜發現稀有的紅胸秋沙、羅文鴨藏匿於鴨群中，為鰲鼓濕地的鳥況增添色彩。

鰲鼓解說團隊表示，今年1月調查到2987隻鸕鶿、1339隻琵嘴鴨度冬，數量多最為壯觀，另外還有涉禽類的反嘴鴴、高蹺鴴、大杓鷸活躍於鰲鼓濕地千島湖及西南草澤，黑腹燕鷗、裡海燕鷗、紅嘴鷗喜歡在水域上空盤旋伺機俯衝覓食，魚鷹、黑翅鳶等猛禽凌空巡弋。

林業保育署嘉義分署也說，鰲鼓濕地森林園區是台灣著名的賞鳥聖地，也是黑面琵鷺重要度冬棲地，2015年起每年穩定維持200至300隻黑面琵鷺度冬，去年11月觀察到歷年最大量578隻，12月及1月仍持續有約250隻黑面琵鷺棲息，濕地巡守及環境監測成果相當豐碩。

林業保育署嘉義分署指出，鰲鼓溼地賞鳥旺季為每年11月至隔年3月止，目前正是賞鳥好季節，2013年起輔導在地居民組成鰲鼓濕地生態旅遊解說服務團隊，定期巡守濕地、監測環境，春節期間規畫賞鳥行程，可洽詢鰲鼓濕地生態旅遊解說服務單一窗口執行長蔡淑麗0975-922-678。

嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地生態豐富，有鳥友驚喜捕抓裡海燕鷗在水域上空盤旋伺機俯衝覓食。圖／林業保育署嘉義分署提供
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地生態豐富，有鳥友驚喜捕抓裡海燕鷗在水域上空盤旋伺機俯衝覓食。圖／林業保育署嘉義分署提供
鰲鼓濕地是黑面琵鷺重要度冬的棲地之一，2015年起穩定維持200至300隻黑面琵鷺棲息。圖／林業保育署嘉義分署提供
鰲鼓濕地是黑面琵鷺重要度冬的棲地之一，2015年起穩定維持200至300隻黑面琵鷺棲息。圖／林業保育署嘉義分署提供
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地生態豐富，今年吸引2987隻鸕鶿度冬棲息。圖／林業保育署嘉義分署提供
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地生態豐富，今年吸引2987隻鸕鶿度冬棲息。圖／林業保育署嘉義分署提供
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地今年鳥況佳，可把握最後一個月欣賞冬候鳥嬌客倩影。圖／林業保育署嘉義分署提供
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地今年鳥況佳，可把握最後一個月欣賞冬候鳥嬌客倩影。圖／林業保育署嘉義分署提供
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地生態豐富，可愛嬌客赤頸鴨也來棲息。圖／林業保育署嘉義分署提供
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地生態豐富，可愛嬌客赤頸鴨也來棲息。圖／林業保育署嘉義分署提供
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地生態豐富，今年有高達1339隻琵嘴鴨棲息。圖／林業保育署嘉義分署提供
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地生態豐富，今年有高達1339隻琵嘴鴨棲息。圖／林業保育署嘉義分署提供

嘉義 賞鳥 鰲鼓濕地
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