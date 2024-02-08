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新北「非常重」迷路貓咪返家 飼主疏縱寵物獨自在外遭罰3千

中央社／ 新北8日電
在新北板橋走失的貓咪「熱壓吐司」，因模樣可愛有許多人爭相認養。動保處8日表示，飼主已領回，並依違反動物保護法罰飼主新台幣3000元。（江翠派出所提供） 中央社
在新北板橋走失的貓咪「熱壓吐司」，因模樣可愛有許多人爭相認養。動保處8日表示，飼主已領回，並依違反動物保護法罰飼主新台幣3000元。（江翠派出所提供） 中央社

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在新北板橋走失的貓咪「熱壓吐司」，因模樣太萌有20多人爭相認養。動保處今天表示，上午已被領回。因飼主疏縱寵物獨自在外無人陪伴，遭罰新台幣3000元。

新北市板橋區某社區大樓，民眾7日凌晨發現1隻走失的貓咪闖入陽台，報警協尋。江翠派出所員警將貓咪照片公布，因胖胖的模樣太萌，且個性溫馴，在網路引起熱議，有20多人致電動保處要認養。

市府動保處長楊淑方今天接受中央社記者電訪表示，江翠派出所將貓咪交給板橋動物之家安置。一般走失的貓咪多會躲在陰暗角落，被尋獲的機率很低。這隻貓運氣很好，由於有植入晶片，經掃描後尋獲飼主。

楊淑方說，經寵物登記發現，這隻貓為英國短毛貓，屬於品種貓寵物。居住在外縣市的男性飼主，上午到動物之家領回走失的愛貓。

她轉述飼主說法，這隻公貓的名字是「熱壓吐司」，因飼主到新北女友住處相聚，貓咪不慎走失，地點就在派出所步行約1分鐘距離遠。

楊淑方表示，「熱壓吐司」因臉蛋圓潤，體態豐腴不怕人，身體也很乾淨，甚獲喜愛。經磅秤體重有6公斤重。飼主昨天被通知尋獲愛貓後，相當高興，不然將成為一輩子的遺憾。這隻貓咪再過3天就滿1歲，能在生日前夕重回飼主懷抱不流浪，也替貓咪感到高興。

楊淑方說，依照動物保護法第20條第1項規定，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上之人伴同。「熱壓吐司」未有人伴同獨自在外，飼主遭處罰3000元罰鍰，且需繳交安置費用，並帶貓咪節育、施打犬病預防針。

動保處說，這隻貓雖有植入晶片，但一般寵物會在3個月大之後打預防針，7至8個月大之後結紮。

新北市板橋區1隻貓咪7日走失，被送往海山警分局江翠派出所協尋，警方在臉書（Facebook）社團貼文，寫下「特徵：公貓、親人、無配件、非常重」，希望飼主可以領回。（新北海山警分局提供） 中央社
新北市板橋區1隻貓咪7日走失，被送往海山警分局江翠派出所協尋，警方在臉書（Facebook）社團貼文，寫下「特徵：公貓、親人、無配件、非常重」，希望飼主可以領回。（新北海山警分局提供） 中央社

新北市動保處8日表示，海山警分局協尋的走失貓咪「熱壓吐司」，已經透過晶片由飼主領回。圖為7日派出所員警短暫照顧走失的貓咪。（江翠派出所提供） 中央社
新北市動保處8日表示，海山警分局協尋的走失貓咪「熱壓吐司」，已經透過晶片由飼主領回。圖為7日派出所員警短暫照顧走失的貓咪。（江翠派出所提供） 中央社

新北市動保處說，海山警分局協尋的走失貓咪「熱壓吐司」，8日由飼主領回。這隻貓寵物晶片登記為英國短毛貓，有6公斤重，再過3天就滿1歲。（江翠派出所提供） 中央社
新北市動保處說，海山警分局協尋的走失貓咪「熱壓吐司」，8日由飼主領回。這隻貓寵物晶片登記為英國短毛貓，有6公斤重，再過3天就滿1歲。（江翠派出所提供） 中央社

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