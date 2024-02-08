北部海域新發現9棘皮動物

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海洋委員會海洋保育署昨發布調查台灣北部海域棘皮動物資源成果，共鑑定出五十七種棘皮動物，其中本氏海齒花、黑乳參等九種是該區域新發現，以黑乳參最罕見，在華盛頓公約列於附錄二，是需要管制交易避免影響永續生存的保護對象。

海保署與台灣珊瑚礁學會團隊合作，自前年六月起，針對北海岸到東北角海岸潮間帶和亞潮帶設置廿四個調查測站。海保署指出，新發現九種棘皮動物包括本氏海齒花、紅滑皮蛇星、脊背壺海膽、心形海壺、灰蛇錨參、黑乳參、糙刺參、錦疣蛇尾和花棘刺蛇尾。

黑乳參屬於保護對象，活體全身黑色，腹面色澤較淺。圖／海保署提供

海保署表示，黑乳參在台灣海域相當罕見，以前只在墾丁南灣與澎湖南方四島有極少數的分布紀錄。

此調查還揭示了棘皮動物分布狀況，在海岸潮間帶測站中相對較為貧乏，但在亞潮帶測站物種較多，而海星主要棲息在礁岩上，海膽則是北部海岸優勢的棘皮動物，數量多且穩定。

海保署指出，棘皮動物包括海星、海膽、蛇尾（陽燧足）、海參及海百合五個綱，是具有悠長演化歷史的海洋無脊椎動物，從前寒武紀的化石紀錄即可觀察到類似棘皮動物構造的痕跡。

海保署表示，棘皮動物少數種類常被撈捕食用，近年因棲地局限、破壞或喪失，加上過度商業利用，導致野生族群數量迅速縮減，呼籲民眾不要捕捉和干擾棘皮動物。