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水牛追車擾民 18頭移置至台東

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市高灘處表示，上月移置台東安置的18隻大漢溪野化水牛，獲得良好照顧。圖／新北市高灘處提供
新北市高灘處表示，上月移置台東安置的18隻大漢溪野化水牛，獲得良好照顧。圖／新北市高灘處提供

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新北大漢溪河濱車道去年4月發生水牛狂追腳踏車騎士，嚇壞民眾。新北高灘處及動保處為維護牛群與民眾安全，將大漢溪樹林、土城一帶18頭牛隻，上月移置台東長濱鄉安置，高灘處昨探視確認牛群狀況，牛隻邊吃草邊看海，適應良好。

大漢溪野生水牛為早期飼主放養河岸，隨著飼主年事漸高，簽下切結、放棄水牛群所有權。雖然水牛長期與人類和平相處，但近年發生衝撞護欄、追逐腳踏車騎士，危及民眾安全。高灘處研議後，協調台東長濱鄉南溪社區發展協會，將18頭水牛群移至長濱鄉海岸飼養。

新北動保處長楊淑方表示，運送安置過程協助派員照護，多次與專家開會討論如何調查及移置，為確保水牛與人車安全，移置過程中也由動保處獸醫師謝侑達依「動物運送管理辦法」沿路跟車，確保動物在運送過程中能得到妥善處置及運送。

新北高灘處長張修銘說，水牛個性溫和，但因未馴化可能會互相追逐，導致民眾驚嚇，且大漢溪灘地內尚有數量不明野化水牛，已請專家學者持續進行周邊灘地調查，讓人、牛和平共存。

新北 水牛 獸醫師
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