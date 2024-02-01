聽新聞
test
0:00 / 0:00
限定季節生態發現幸福 稀有冬候鳥花鳧10隻來嘉度冬遭人為干擾
‧【毛學堂影片】主人不在狗狗把家拆成廢墟！終極心法讓汪星人變乖寶寶
稀有冬候鳥花鳧（讀音同福）來台，在嘉義縣沿海布袋鎮濕地樓息覓食，吸引鳥友觀賞，看見花鳧有如「發現幸福」，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘說，花鳧又稱翹鼻麻鴨、由於有紅色翹嘴，外型酷似迪士尼動畫的唐老鴨，羽翼色澤鮮豔，模樣可愛，有「最美鴨子」之稱。
蘇家弘多日觀察記錄，早上在花鳧棲息地發現10隻（10小福）棲息睡覺，有一天突然花鳧飛離棲息地，有人走到牠們的休息區，干擾冬候鳥棲息，非常不應該，只為自己拍鳥，驚擾鳥群！走得那麼近，那守規矩在很遠拍的人，難道都是傻瓜？！
拍鳥干擾，引起嘉縣府及認養守護的高雄鳥會關切，鳥會說，花鳧群聚布袋濕地，吸引眾多拍鳥人聚集，甚至走入濕地中拍攝，對鳥類產生壓力，歡迎民眾賞鳥、拍鳥，但是請大家在路旁即可、保持一定的安全距離，就會發現花鳧在你身邊優游自在與雁鴨同遊。
花鳧又稱翹鼻麻鴨，屬於雁鴨科麻鴨屬，為台灣稀有冬候鳥，每年10月到隔年4月會來台，成為鳥友熱線追蹤目標。花鳧是歐亞大陸跨國性鳥類，分布中蘇邊界到裏海、黑海及波羅海一帶，冬季往南遷移到華南沿海及地中海岸度冬。牠們喜歡在湖泊、水庫、河口潮間帶淺灘、池塘、水田活動覓食，常和其他鴨類混棲。
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言