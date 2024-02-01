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限定季節生態發現幸福 稀有冬候鳥花鳧10隻來嘉度冬遭人為干擾

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
稀有冬候鳥花鳧（讀音同福）來台，在嘉義縣沿海布袋鎮濕地樓息覓食，吸引鳥友觀賞，看見花鳧有如「發現幸福」。圖／蘇家弘提供
稀有冬候鳥花鳧（讀音同福）來台，在嘉義縣沿海布袋鎮濕地樓息覓食，吸引鳥友觀賞，看見花鳧有如「發現幸福」。圖／蘇家弘提供

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稀有冬候鳥花鳧（讀音同福）來台，在嘉義縣沿海布袋鎮濕地樓息覓食，吸引鳥友觀賞，看見花鳧有如「發現幸福」，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘說，花鳧又稱翹鼻麻鴨、由於有紅色翹嘴，外型酷似迪士尼動畫的唐老鴨，羽翼色澤鮮豔，模樣可愛，有「最美鴨子」之稱。

蘇家弘多日觀察記錄，早上在花鳧棲息地發現10隻（10小福）棲息睡覺，有一天突然花鳧飛離棲息地，有人走到牠們的休息區，干擾冬候鳥棲息，非常不應該，只為自己拍鳥，驚擾鳥群！走得那麼近，那守規矩在很遠拍的人，難道都是傻瓜？！

拍鳥干擾，引起嘉縣府及認養守護的高雄鳥會關切，鳥會說，花鳧群聚布袋濕地，吸引眾多拍鳥人聚集，甚至走入濕地中拍攝，對鳥類產生壓力，歡迎民眾賞鳥、拍鳥，但是請大家在路旁即可、保持一定的安全距離，就會發現花鳧在你身邊優游自在與雁鴨同遊。

花鳧又稱翹鼻麻鴨，屬於雁鴨科麻鴨屬，為台灣稀有冬候鳥，每年10月到隔年4月會來台，成為鳥友熱線追蹤目標。花鳧是歐亞大陸跨國性鳥類，分布中蘇邊界到裏海、黑海及波羅海一帶，冬季往南遷移到華南沿海及地中海岸度冬。牠們喜歡在湖泊、水庫、河口潮間帶淺灘、池塘、水田活動覓食，常和其他鴨類混棲。

稀有冬候鳥花鳧（讀音同福）來台，在嘉義縣沿海布袋鎮濕地樓息覓食，吸引鳥友觀賞，看見花鳧有如「發現幸福」。圖／蘇家弘提供
稀有冬候鳥花鳧（讀音同福）來台，在嘉義縣沿海布袋鎮濕地樓息覓食，吸引鳥友觀賞，看見花鳧有如「發現幸福」。圖／蘇家弘提供
稀有冬候鳥花鳧（讀音同福）來台，在嘉義縣沿海布袋鎮濕地樓息覓食，吸引鳥友觀賞，看見花鳧有如「發現幸福」。圖／蘇家弘提供
稀有冬候鳥花鳧（讀音同福）來台，在嘉義縣沿海布袋鎮濕地樓息覓食，吸引鳥友觀賞，看見花鳧有如「發現幸福」。圖／蘇家弘提供
稀有冬候鳥花鳧（讀音同福）來台，在嘉義縣沿海布袋鎮濕地樓息覓食，吸引鳥友觀賞，看見花鳧有如「發現幸福」。圖／蘇家弘提供
稀有冬候鳥花鳧（讀音同福）來台，在嘉義縣沿海布袋鎮濕地樓息覓食，吸引鳥友觀賞，看見花鳧有如「發現幸福」。圖／蘇家弘提供
稀有冬候鳥花鳧（讀音同福）來台，在嘉義縣沿海布袋鎮濕地樓息覓食，吸引鳥友觀賞，看見花鳧有如「發現幸福」。圖／蘇家弘提供
稀有冬候鳥花鳧（讀音同福）來台，在嘉義縣沿海布袋鎮濕地樓息覓食，吸引鳥友觀賞，看見花鳧有如「發現幸福」。圖／蘇家弘提供
稀有冬候鳥花鳧（讀音同福）來台，在嘉義縣沿海布袋鎮濕地樓息覓食，吸引鳥友觀賞，看見花鳧有如「發現幸福」。圖／蘇家弘提供
稀有冬候鳥花鳧（讀音同福）來台，在嘉義縣沿海布袋鎮濕地樓息覓食，吸引鳥友觀賞，看見花鳧有如「發現幸福」。圖／蘇家弘提供

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